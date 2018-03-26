質疑盧秀燕金流 綠參選議員赴監察院檢舉

2018年03月26日 10:51 中時 郭建伸 、 陳怡誠

民進黨立委26日到監察院告發盧秀燕違反政治獻金法，要求監院徹查；盧秀燕青年軍號召群眾至監察院反制。(陳怡誠攝)

民進黨立委施義芳、蔡培慧、陳曼麗陪同黨籍參政新人吳沛憶（左起）、劉厚承及蔡耀頡告發盧秀燕違反政治獻金法要求監院立即主動啟動調查，依法追回沒入，以維護民主政治清廉選風。(陳怡誠攝)

國民黨台中市長參選人、藍委盧秀燕日前遭爆將選舉支出交給親友，資金流向備受質疑。對此，民進黨籍的台中市議員參選人蔡耀頡、劉厚承、台北市議員參選人吳沛億今在綠委陪同下前往監察院檢舉，要求監委主動徹查盧是否涉及違法。不過上午盧秀燕的青年軍也前往監院抗議，認為市府標案都被林佳龍的朋友們承攬，公帑都入了「龍友友」們的口袋，反擊要議員參選人「不要做秀」。

被外界視為龍系子弟兵的劉厚丞指出，他們身為青年參政，都很小心使用每一筆支持者，但盧秀燕歷經四次選舉，從負債3000多萬元到1000多萬元盈餘，把錢左手給右手，不僅違背選民信賴，更有違反《政治獻金法》之嫌，痛批盧是「沒有誠信的政治人物」。

劉厚丞說，他們這些青年沒有政黨色彩，沒有一定要支持林佳龍或支持誰，今天站出來是要質疑沒誠信的政治人物。

吳沛億則批評，「人民小額捐款給政治人物，是希望我們可以做負責任的民意代表，政治獻金不是拿來轉進自己親友的口袋，但盧秀燕已坦承做過這些事，要求監察院一定要徹查」。吳也說，到底有無違法，不是靠青年軍出來喊一喊就沒事，呼籲盧不要再迴避。

不過就在劉厚丞一行人將走進監察院遞交檢舉信函時，盧秀燕的青年軍則大聲疾呼「林佳龍踹共！」、「不要做秀！」等口號，不過3位議員參選人並沒有理會，反而在監院門口大喊「現金流向，立即徹查！」雙方沒有正面交鋒。

(中時)