國內首見假聯合國詐騙！誑投資1萬5賺130萬元美金

張姓婦人〔右〕前往台銀新竹分行匯款，保7總隊1大隊駐分行員警苦勸張婦不要上當。〔警方提供〕

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詐騙集團偽造聯合國毒品及犯罪問題辦公室發出的獲利證書。〔警方提供〕
詐騙集團偽造防制洗錢金融行動小組發出的獲利證書。〔警方提供〕

國內首見有詐騙集團假冒聯合國毒品及犯罪問題辦公室，以及FATF防制洗錢金融行動小組所發出的獲利證書，來騙取國人匯款投資國外基金，住在新竹的張姓婦人先被騙走4000美金的保證金後，詐騙集團再以偽造的獲利證書，要張婦再匯15000元美金，就可獲利130萬元美金，張婦前往台銀新竹分行準備匯款時，被台銀行員會同保7總隊1大隊駐分行員警及時攔阻，避免更多損失。

40歲的張姓婦人是在月前經由網路看到一個海外基金招募廣告，廣告中保證高獲利，張婦見了心動，於是根據招募廣告聯絡方式，以電子郵件與對方連繫，對方先稱投資基金必須先繳交保證金及手續費等4000元美金，張婦信以為真，於是匯出4000元美金至對方指定帳戶。

張婦匯出保證金後，繼續與對方聯繫，對方見張婦上鉤，再假稱要張婦投資15000美金，就可獲利 130萬美金，對方並傳來2份聯合國毒品和犯罪問題辦公室〔UNODC〕，以及FATF防制洗錢金融行動小組所具名發出的獲利證書，來證明這130萬美金的獲利是絕對安全的，以此來取信張婦。

日前，張婦前往台銀新竹分行準備匯款，因神情緊張又不時翻閱手上大量文件，引來分行襄理劉維欣注意，通知保7總隊1大隊駐新竹分行員警曾仁國、張世欣、蕭正功等人出面關心，經詢問張婦，張婦起初回應只是她個人單純投資，沒有什麼問題，但警方研判內情不單純，請求張婦提供手上文件查看，襄理及員警看完獲利證書直接查證，發現都是假的，張婦此時才知自己上當。

據保7總隊1大隊表示，這是該大隊與台銀執行反詐騙工作中，首宗發現的案例，詐騙集團利用聯合國等機構名義，所發出的所謂獲利證書，都是假的，請民眾小心防範。

(中時)

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