金牌教練連續砲轟揭弊端 國訓中心執行長請辭

2018年03月26日 11:06 中時電子報 黃邱倫

金牌教練林敬能、世界球后戴資穎先後在個人臉書砲轟國訓中心場地、伙食問題，甚至上周還爆發A走選手伙食費的弊案，國訓中心執行長林晉榮不願走出來面對，而是在今天選擇在PTT向鄉民解釋，並在最後表達已在上周五向董事長(教育部次長蔡清華)請辭，美其名說是捍衛自己的名節，實際上此舉作法已引起眾怒。

國訓中心執行長林晉榮選擇在PTT向鄉民解釋，並且表達已請辭。(摘自PTT)

林晉榮從106年1月接任國訓中心執行長，這1年多來增聘了50人，國訓中心的人事成本不但暴增，更傳出不少新聘人員都是執行長的親朋好友，加上不少教練反應國訓中心的伙食不如以往，再再重創了國訓中心的形象。

然而最重要的是，執行長林晉榮在事情發生後都不願站出來面對，甚至不接記者電話，選擇龜縮在國訓中心裡面，等到事件無法收拾的時候才以發新聞稿方式來解釋，這不是一位掌權者應有的應對方法。

上周林敬能教練驚爆國訓中心A走選手伙食費重大弊端，國訓中心的新聞稿不但沒有正面回應，而是採取迴避澄清。結果整起事件的緣由竟是國訓中心用選手伙食費來支付新聘四位廚師的薪資，難怪選手的伙食會變得那麼差。

如今林晉榮選擇在PTT向鄉民解釋，更在最後說捍衛名節已向董事長請辭，這種空口說白話的方式讓人不齒，也難怪會飽受批評了。

(中時電子報)