高鐵贈票 脊髓損傷友喜出遊

台灣高鐵公司贈票嘉義縣脊髓損傷者協會，讓傷友們歡喜出遊免為車資煩惱。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
嘉義縣脊髓損傷者協會安排由該會脊損傷友組成並考取街頭藝人證照的「朝陽鼓樂團」帶來熱情的太鼓擊奏，感謝贈票的高鐵公司。（翁聖勳攝）

嘉義縣脊髓損傷者協會，服務嘉義在地脊髓損傷者，因受限經費不足無法順利安排出遊。台灣高鐵得知該訊息，為鼓勵脊髓損傷朋友勇敢走出戶外，26日上午贈送40張車票，提供該協會全體會友至台北一日往返，也希望活動讓所有行動不便的傷友們開心走出戶外，對高鐵有更深層認識。

協會理事長張榮富表示，嘉義縣脊髓損傷者協會服務嘉義在地脊髓損傷者已逾22年，80%為輪椅族擔心出遊的不便，所以眾多傷友皆不曾搭乘過高速鐵路。因此能有這樣機會，大家都非常開心，感謝高鐵讓「台北一日行」得以成真，今早也特別安排由該會脊損傷友組成並考取街頭藝人證照的「朝陽鼓樂團」帶來熱情的太鼓擊奏感謝贈票的高鐵公司。

傷友張可豐表示，兩年前因工作不慎受傷，對於自己兩腳行動不便，無法像過去到處趴趴走，心情很難調適。而這次在協會鼓勵下，自己也參加這次旅遊，希望能藉此調適心情。

高鐵嘉義站長毛家鵬表示，高鐵為善盡社會責任，不定期會與慈善團體合作，持續協助弱勢族群，希望傷友此次出遊可以感受高鐵列車及站體內便利的轉乘設施，及上下樓動線規劃，相信能讓大家感受高鐵的用心。

(中時)

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