享受閱讀趣！永和國小打造閱讀新空間

2018年03月26日 11:06 中時 葉書宏

新北市永和國小靜思人文閱讀空間舉行揭牌啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市永和國小靜思人文閱讀空間舉行揭牌啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市永和國小靜思人文閱讀空間舉行揭牌啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市永和國小靜思人文閱讀空間舉行揭牌啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市永和國小靜思人文閱讀空間舉行揭牌啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市永和國小靜思人文閱讀空間舉行揭牌啟用儀式，以「大愛傳播品德種籽，靜思書軒傳愛校園」為主軸，將校園閒置空間打造成舒適溫馨的閱讀人文空間，讓孩童享受讀書的樂趣。

立委林德福服務處主任黃立人、新北市議員許昭興、市議員陳鴻源助理謝夢麟、竹林中學主任蘇國華、智光商工校長陳炳輝、永平高中校長劉淑芬、福和國中校長范筱蓉等出席啟用儀式。

永和國小校長曾燕春表示，近年來積極推動閱讀教育，在校園中設立許多圖書閱讀角落，與慈濟合作下，經過兩個多月的籌劃，將校園通廊角落改造為「靜思人文閱讀空間」，慈濟更提供逾800種的書籍和影音、福慧家具等，打造出溫馨舒適、活潑明亮的閱讀空間，讓孩童在校園中多一個可以停留駐足，靜心閱讀的舒適角落。

學生們也滿心期待「靜思人文閱讀空間」的啟用，就可以利用下課時間，在這兒閱讀喜歡的書與書做好朋友。相信永和的孩子能以一顆感恩的心，培養閱讀的習慣，用閱讀打開視野，看見希望綻放，讓「閱讀」成為親師生共同的話題。

(中時)