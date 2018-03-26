2018花現臺中幸福相連 花博起跑即日起開放報名

2018年03月26日 11:10 中時 陳世宗

賽事紀念Ｔ特將台中花博logo印製在胸前，以台灣地形作為設計基底，以藍色能量、綠色樹葉及橘色花朵呈現「花現GNP： Green」。（陳世宗翻攝）

2018臺中世界花卉博覽會將於11/3日登場！臺灣全民運動協會為即將到來的花博暖身起跑，將於5/13日舉辦「2018花現臺中幸福相連花博起跑」路跑活動；賽道將經過具代表性的地標「臺中國家歌劇院」，圍繞著精華地段跑在都市叢林，休閒組3Ｋ養成全民運動生活，將台中市朝運動城市邁進！

主辦單位指出，是否還記得2017年5月，為即將到來的花博暖身起跑嗎？3萬人一同運動的盛況歷歷在目，現在「2018臺中世界花卉博覽會」將正式展開，再次邀請全台灣及台中市民一同參與，展現台中市最熱情的人文環境迎向世界舞台，並為臺中花博跑出不一樣的新高度！

「2018花現臺中幸福相連花博起跑」路跑活動，採休閒組3Ｋ，路線從台中市政大樓前廣場（起點），沿惠中路一段→右轉市政北五路→右轉惠來路二段→左轉市政北六路→左轉河南路→左轉市政北一路→左轉惠來路二段→右轉市政北三路→右轉府會園道-台中市政府（終點）。

主辦單位表示，報名路跑活動即日起到4/13日止，藉此推廣「全民運動」也為「2018臺中世界花卉博覽會」盡一份心力；賽事紀念Ｔ特別將台中花博logo印製在胸前，以台灣地形作為設計基底，並以藍色能量、綠色樹葉及橘色花朵呈現「花現GNP： Green, Nature and People三大面向」，仔細觀察，可看出這三個圖案中隱藏著一個想向前飛奔的人形。報名網址：https://goo.gl/U5TYPX

(中時)