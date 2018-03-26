MLB》艾斯柏瑞不孤單 小熊億元外野手先發不保

黑伍德(右)熱身賽表現不算太好，先發地位面臨挑戰。(美聯社)

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中時電子報

小熊外野手年輕新星輩出，老牌外野手黑伍德(Jason Heyward)即便值上億美金，但如今有可能被擠到板凳去，美媒報導，小熊總教練麥登(Joe Maddon)談到外野手的安排，表示它隊調度採開放態度，「每個球員都值得被排上場」，黑伍德身價不斐，但地位並不穩固。

28歲的黑伍德獲8年1.84億美金大約，從紅雀來到小熊，然而他這兩年來，皆沒能展現如球團預期的身手。黑伍德去年出賽126場，繳打擊率2成59、上壘率3成26、長打率3成89、11轟、59打點成績，是算稍有進步，不過以他上億的身價，這是不及格的表現。

如今小熊哈普(Ian Happ)、艾爾莫拉(Albert Almora. Jr)和席瓦伯(Kyle Schwarber)相繼竄出，黑伍德期許能站穩先發，但現在地位受到強烈威脅。麥登已經點名，席瓦伯是先發左外野，哈普是中外野且擔任開路先鋒，現在只剩右外野還沒確定。

黑伍德熱身賽出賽17場，打擊率僅1成86，全壘打也只有1支；艾爾莫拉也沒好到哪去，出賽17場打擊率僅1成76，但有2轟。麥登強調，他還沒確定陣容，抱持開放態度，對所有球員有信心，也滿意他們的狀況，「不是每個總教練都會這麼說，但每個球員都有上場的本事。」

麥登認為，所有球員都忠於球隊，就算被其他比自己打得好的球員，瓜分掉上場機會，也不會有太多怨言，「我想我們站在兩個前提下思考，我們都想贏球，他們也明白只要準備好，機會自然就會出現。」

黑伍德遇到的狀況，近年在洋基也常出現，「苦主」是跟洋基簽7年1.53億大約的艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)。洋基去年賈吉(Aaron Judge)等新秀竄出，艾斯柏瑞被放到板凳，被譏為「最貴的板凳」；今年多了史坦頓(Giancarlo Stanton)，艾斯柏瑞只怕更沒機會了。

(中時電子報)

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