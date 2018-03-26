日本長野發生3死4傷登山慘事　7人同時失足的原因曝光

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日本長野縣八岳連峰發生7名登山愛好者一同滑落山谷，造成3人死亡、4人輕重傷的慘劇。這7人都是大阪府山岳會的會員，每個人都有豐富的登山經驗，為何7人一起失足滑落，引發喜愛登山人士的討論。

《讀賣新聞》報導，這起山難發生在八岳連峰阿彌陀岳(海拔2805公尺)山頂，靠近南稜附近的山谷。遇難的7名男女都是登山老手，身上的冬季登山裝備也十分齊全，鞋底裝了防滑墊，頭上戴了頭盔。

報導指出，長野縣警方表示，現場要繞過兩個巨岩，必須爬上去越過才行。附近山小屋的人員則表示，當地21日下大雪，23日起連續晴天。

其中1名生還的傷者表示，當時7人是用繩索綁在一起的，因為前導的領隊失足，導致7人一起滑落。日本登山領隊協會理事長磯野剛太表示，「通常好走的山路，大家會用繩子綁成串一起走，但這次如此難爬的山路，一般而言不會這樣做。」

死亡的63歲男性中澤恒雄住在兵庫縣伊丹市，他喜愛登山多年，每1、2個月都會去爬1次山。他的鄰居透露，「中澤太太說: 『中澤不喜歡搭飛機，但他喜歡登山，無論多高處的山都會去爬』。平時跟他聊天時可以發現，他是個和善、穩重、平易近人的人，惡耗傳來，真的感到很震驚！」。

NHK報導，警方指出，死亡的3人死因都是窒息，被發現時整個人都埋在雪裡。事故現場是位於阿彌陀岳南側，海拔約2600公尺處的巨岩堆，去年2月也曾發生早稻田大學登山社的2名大學生滑落，20歲男子死亡的事故。

當地的登山導遊表示，當地常發生類似失足滑落事故，而且也經常發生雪崩，呼籲登山愛好者不要大意，要多注意安全。

(中時)

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