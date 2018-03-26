歐華年會停辦 僑委會委員長吳新興：主辦人太年輕經驗不夠

2018年03月26日 12:47 中時 陳建瑜

對於今年第44屆歐洲華僑團體聯誼會年會（歐華年會）停辦，僑委會被指控「黑手介入」，多名藍綠立委今表達關切。僑委會委員長吳新興今表示，本屆年會籌委會主委呂胤芳過於年輕才30餘歲，對大型活動經驗不夠，在整合協調出現一些狀況，他「壓力很大辦不下去」，對年會停辦很遺憾。

吳新興今赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，面對今年歐華年會停辦爭議，國民黨立委江啟臣質詢時指出，他去年11月就接到大量陳情（僑委會介入），也提醒僑委會，但現在搞這麼大。

江啟臣表示，這個社團是民間自主性社團，僑委會的協助輔導跟主導或干涉是不一樣，現在民間團體感覺被干涉。僑委會幫助他或介入他的實際作為已產生該社團內部困擾，僑委會可說誤解，但他們不認為，行政單位份際應要拿捏。

時代力量立委林昶佐也說，僑委會應該尊重民間團體，一般而言介入民間團體會讓問題更複雜，官方只要把建議講清楚就好。

面對多位藍綠立委紛紛詢問歐華年華停辦問題，吳新興回應，由於歐華年會近年來開會人員是同樣的人，議題內容也過於鬆散，活動趨向聯誼性，因此給予建議。去年10月他與愛爾蘭僑領呂胤芳討論如何讓內容更充實，並建議由駐處館長建議開會人選，並由僑委會具名親自邀請。

對於最終停辦原因，吳新興說，僑委會很納悶也很苦惱。他認為，因為呂胤芳很年輕才30餘歲，對大型活動經驗不夠，另外僑界本身有想法，因此在整合協調出狀況，呂跟他們說，「壓力很大辦不下去」，對此情況蠻遺憾。

吳新興強調，對於部分僑社指控僑委會「黑手介入」，所有僑團都是自主性，僑委會都是尊重，也沒有時間介入，這是誤會。

民進黨立委蔡適應追問，以僑委會具名發邀請函事前呂胤芳是否知情？吳新興說，僑委會有跟呂保持密切聯繫，去年10月就講好。但蔡適應說，社團公告說僑委會沒有通知，但僑委會卻說有，吳表示，該社團內部問題，他不方便公開講。

國民黨立委呂玉玲則詢問，停辦後是否有跟呂胤芳聯繫？吳新興表示，僑委會有試圖跟呂胤芳聯繫，但呂關機不跟外界聯繫，他年紀輕第一次辦大活動。

江啟臣批評，僑委會在新聞稿指出，歐華年會近年來出席代表逐年減少、出席人員代表性日減、會後旅遊行程逐漸取代實質議程等，這麼說誰會高興？

吳新興表示，（僑委會是）講真話。江啟臣說，這不是講真話，僑委會內部評估可作為內部參考，社團有傳統運作方式，「人家也幾百人在參加」，現在沒辦法舉辦，「你重新組一個會比較好嗎？有必要嗎？吳強調，沒有要去搶社團主導權，只是出於善意」。

(中時)