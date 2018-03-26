服飾代工廠遭倒債改賣仿冒品 不法獲利逾3000萬元

警方查獲4萬1000餘件仿冒服飾及印刷網版、刺繡機、車縫機、吊牌、標籤等證物。（葉書宏翻攝）

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警方查獲4萬1000餘件仿冒服飾及印刷網版、刺繡機、車縫機、吊牌、標籤等證物。（葉書宏翻攝）
警方查獲4萬1000餘件仿冒服飾及印刷網版、刺繡機、車縫機、吊牌、標籤等證物。（葉書宏翻攝）
警方查獲4萬1000餘件仿冒服飾及印刷網版、刺繡機、車縫機、吊牌、標籤等證物。（葉書宏翻攝）
警方查獲4萬1000餘件仿冒服飾及印刷網版、刺繡機、車縫機、吊牌、標籤等證物。（葉書宏翻攝）

45歲黃姓男子自4年前開始，委託代工廠生產製造NIKE、ADIDAS、ROOTS、PUMA等品牌服飾，再交由下游廠商或親屬、員工於各大夜市、市場上販售，保安警察第二總隊刑事警察大隊在市面上發現大量仿冒品，循線逮捕黃嫌等8人，查獲4萬1000餘件仿冒服飾及印刷網版、刺繡機、車縫機、吊牌、標籤等證物，警方訊後依違反商標法移送法辦，粗估不法獲利逾3000萬元。

警方調查，黃嫌本來經營服飾代工廠，因遭人倒債公司倒閉，他認為知名品牌服飾有大量商機，開始委託代工廠製造NIKE、ADIDAS、ROOTS、PUMA、Chpampion、Hollister、CHANEL、Moncler、Superdry、ArcTeryx、Gucci、Under Armour及Abercrombie & Fitch等知名品牌服飾商品，牟取不當獲利。

黃嫌將仿冒品批發給下游廠商或交由親屬、員工在市場上販售，警方展開偵辦，今年2月持搜索票前往台北市南港區、新北市三重區、新莊區、蘆洲區等地執行搜索，破獲黃嫌經營的服飾有限公司涉嫌違反商標法，查扣4萬1千餘件仿冒服飾及印刷網版、刺繡機、車縫機、吊牌、標籤等商品。

(中時)

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