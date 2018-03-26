大企業紛組團赴花旅遊協助重振觀光業

2018年03月26日 11:31 中時電子報 綜合報導

強震雖重創花蓮觀光產業，卻也震出台灣企業的愛心！台積電、裕隆集團及台塑等龍頭企業，紛紛以實際行動響應「關心花蓮，走進花蓮！」的呼籲，透過與臺鐵合作，自3月24日起陸續組織員工旅遊團訪花，總人數高達16萬3,000人。縣長傅崐萁表示，花蓮仍然美麗如昔，感謝各大企業員工旅遊選擇走進花蓮，協助重振觀光，期盼有更多企業響應，讓國人能看見同胞之愛與花蓮之美。

花蓮0206強震雖在市區造成傷亡，但是景點都完好無缺，奈何民眾聞震色變，裹足不前，使得花蓮觀光產業受到重創。有鑑於此，縣長傅崐萁積極奔走，親自拜訪國內龍頭企業尋求援助，台積電、裕隆集團及台塑等重視社會責任的企業，紛紛率先響應，並且透過各種補助和獎勵措施，鼓勵員工到訪花蓮，讓眾人共同見證花蓮依然安好如初、美麗如昔。

花蓮縣政府表示，為協助振興花蓮觀光，台積電從3月24日起辦理9梯次活動大约6,000人，由台積電贊助車票，並補貼員工3,000元，鼓勵員工帶眷屬到花蓮旅遊消費，以具體行動支持花蓮，台積電慈善基金會董事長張淑芬更帶領首發團1,200人來花蓮旅遊。

裕隆集團將分兩梯次組團至花蓮觀光，分別於4月15日及4月22日出發，共兩千餘人參加；台塑企業首發團將於4月14日出發，至6月共計辦理10梯次活動，估計參加人數可達8,300人。

在縣長傅崐萁積極奔走下，目前三大龍頭企業共計有16萬3,000人會前往花蓮旅遊，由於人數眾多，臺鐵局長也允諾這些觀光團均以觀光專列方式載運，不影響原有班次。

不過對每年旅遊人次近千萬的花蓮來說，一萬餘人仍是杯水車薪，傅崐萁呼籲更多企業響應，透過員工旅遊，用實際的行動來幫助花蓮！（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)