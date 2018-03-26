影》葉門叛軍狂射7導彈 傳沙國攔截導彈失敗墜毀

2018年03月26日 11:31 中時電子報 蔡萱

This just came in from Riyadh. Allah khair karay pic.twitter.com/huPII4nNEr — Puffin Man (@junaidakram83) 2018年3月25日

正值沙烏地阿拉伯為首的聯軍出兵干預葉門內戰3周年，葉門青年運動叛軍在25日晚間狠向沙國首都利雅德發射7枚導彈。沙國軍方表示攔截導彈，但其中一枚導彈的碎片仍造成了1死2傷。不過網路也流傳了一段是沙軍方使用的「愛國者」導彈失靈，結果打落擊中了地面民宅。

沙國軍方在25日午夜前攔截了7枚由葉門青年運動叛軍發射的導彈，當中3枚在襲擊利雅德的導彈在其東北方攔截，另外2枚襲擊西南方城市吉贊（Jazan），還有2枚分別襲擊奈季蘭（Najran）及海米斯穆謝特（Khamis Mushait）。

Alhumdillah The saudi army has successfully intercepted a ballistic missile in the riyadh #saudiarmy #riyadh #riyadhnow #الرياض_الان

I hope everyone is safe and fine many prayers to the brave and strong army ❤️ 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #الرياض pic.twitter.com/n1ThqBpO1r — Adnan (@adii_khaan) 2018年3月25日

New footage of a missile interception over #Riyadh just moments ago pic.twitter.com/FFwckZPhQO — NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) 2018年3月25日

不過沙國為首聯軍發言人馬爾基上校（Turki al-Malki）表示，仍有一枚襲擊利雅德導彈的碎片墜落利雅德一處民宅，造成一名埃及籍男子死亡和2名埃及人受傷。這也是沙國干預葉門內戰以來，葉門叛軍的導彈首次在利雅德造成死傷。

同時網路上也熱烈流傳一段影片，顯示當晚沙烏地阿拉伯軍方為攔截導彈所發射的愛國者導彈，竟在半空後失靈，結果轉彎墜落民宅的片段，但事件未獲軍方證實，也未知是否有造成民眾傷亡。

(中時電子報)