全國清潔考核 李應元：清明掃墓盡量減少空汙

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環保署今天上午在台北國軍英雄館舉辦「106年地方政府環境清潔維護考核績優單位頒獎典禮」，全國環保大家長、行政院環保署長李應元親自頒獎表揚各獲獎單位，並感謝各級地方政府及鄉里熱心人士的努力。

李應元致詞時表示，時序雖已進入3、4月，但季節性的空汙尚未過去，偶爾還是有東北季風帶來境外汙染。無論固定或移動汙染源的減低，大家都已經很努力在做；而下周就是清明連假，傳統習俗要掃墓祭祖，難免會燒香、燒金紙；但為了保護環境，仍希望大家盡量少香少金少炮，才能減低空汙。

李應元更提醒大家，掃墓時通常會打掃墓園四周，就地焚燒雜草、樹葉，有時朝著山坡上一看，竟然到處都是煙、火；不僅會造成紅害，影響空氣品質，還會引起火燒山。像這種情形，若能把雜物帶下山處理當然最好，也請大家看到後趕快聯絡消防隊隨時撲滅餘火，避免繼續延燒，危害環境和空氣品質。

今天擔任開幕表演的是丹鳳國中戲劇社，不愧是多次榮獲環戲獎劇獎的團體；李應元誇讚他們表演得很好，尤其能把環保議題和訴求清楚的表達出來，更是難能可貴。

此外，這次環境清潔考核並以「您我用心，環境更清新」為主題，感謝各地清潔隊、環保志義工，以及村里長平時辛勤付出，才能打造並維護優質的生活環境。

(中時)

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