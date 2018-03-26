犧牲童年練輪滑 國1盧薇旦獲選國手

2018年03月26日 13:29 中時 呂妍庭

協同中學國1生盧薇旦日前獲選為輪滑花式角標項目國家代表隊選手。（呂妍庭翻攝）

協同中學國1生盧薇旦日前獲選為輪滑花式角標項目國家代表隊選手。（呂妍庭翻攝）

盧薇旦（中）的父母全力支持女兒的興趣，陪伴她到處比賽，每個周末還北上練習精進技巧。（呂妍庭攝）

協同中學國1生盧薇旦因一雙堂哥的二手直排輪，開啟她自由式輪滑的人生，從幼兒園大班開始，持續精進技術，幾乎每個周末都北上接受專門指導，加上就讀協同資優班，又要兼顧學業，盧薇旦自嘲幾乎沒有童年，日前終於正式獲選為花式角標項目國家代表隊選手，成為年紀最小的國手，將代表台灣出國比賽。

盧薇旦說自己從中班就無師自通玩直排輪，當時也沒想到要準備護具等安全設備，直到上專業班級，才知道保護身體安全很重要，因實在很喜歡輪滑運動，為顧及學業和練習時間，不得不放棄喜愛的舞蹈和鋼琴，如今練到當國手，「我覺得還可以更好」。

盧薇旦的父親盧茂瑩說，因女兒有天分，又願意練習，夫妻倆當然全力支持，這幾年除陪伴她練習、征戰比賽，因嘉義缺乏練習場地，「幾乎縣市可以用的場地都去過了」，兩年前更在嘉義教練的推薦下，帶著薇旦北上接受國手級教練的專門指導，讓開設汽車修護廠，從19年前創業就全年無修的盧茂瑩開始周休二日，只為全心陪伴女兒。

接下來盧薇旦將代表國家7月前往荷蘭參加世界自由式輪滑錦標賽，9月參加與韓國南原亞洲溜冰錦標賽，盧茂瑩透露，因女兒持續進步，技巧愈練愈難，但輪滑競技必須不斷練習，去年他主動跟協同校長俞繼光情商，看學校能不能提供場地讓女兒練習，沒想到學校很阿沙力就答應，現薇旦下課就近在學校禮堂練習2小時，「學校的支持，是薇旦變國手最後一股推力」。

對自我要求頗高的盧薇亘說，比賽時不會想怎麼贏，而是想著要比上次的成績更好，把每一個動作都做到最完美，很感謝教練及家人朋友支持和鼓勵，希望今年能夠在世界盃、亞洲盃為國爭光。校長俞繼光說，第一次看她練習時還不知道這是什麼運動，仔細了解才知道輪滑有世界級賽事，雖然學校沒有體育班，但盧薇亘因為自己的努力，現已是協同的驕傲。

(中時)