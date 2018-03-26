越女逾期居留 酒駕遭逮撒嬌「哥，多愛我一點」

2018年03月26日 12:41 中時 郭韋綺

逾期居留的越籍女酒駕遭逮下跪求饒「哥，多愛我一點！」。(郭韋綺翻攝)

49歲越南籍阮姓女子日前騎車酒駕，遭警方攔查，員警準備對她酒測，阮女一聽要酒測，嚇得下跪求情，酒測值0.51毫克，沒想到帶回警局偵辦時，她使出撒嬌絕招「哥，你要多愛我一點」，害員警雞皮疙瘩掉滿地，仍不為所動，並查出她逾期居留，依法移送移民署遣返出境。

高市湖內警方日前在中山一路執行酒駕臨檢勤務時，見女子騎機車搖晃不穩、忽快忽慢，將車輛攔查下來，她全身飄散濃濃酒味，一聽到要酒測，竟然向員警下跪求情，表示因參加朋友生日聚會，所以喝了兩瓶啤酒，聚會結束後，心想騎車返家只有約5分鐘路程，沒想到竟在半路遭酒測臨檢，求員警放她一馬。

但員警強調還是必須嚴正執法，結果阮女酒測值高達0.51毫克，必須當場扣車，並帶回警局偵辦，沒想到員警載著阮女回到派出所，一下車就拉著員警撒嬌「哥，你要多愛我一點！」希望員警手下留情，大家被她突如其來的舉動嚇到。

後來才查出，原來阮女因女兒嫁來台灣，5年多前，她以依親名義申請來台，依規定1個月後就要離境，這次酒駕被查獲，逾期居留5年多的事恐東窗事發，會被遣返回國，所以又下跪、又撒嬌向警方求情，讓員警哭笑不得，也大呼無福消受。

(中時)