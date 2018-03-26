影》首投打擊練習 陳偉殷笑開懷：近年最佳狀況

陳偉殷今天首度投打擊練習，狀況不錯。(截自大聯盟官網)

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中時電子報

效力馬林魚的陳偉殷因去年左手肘出現傷勢，今年趕不及開季，近期都在進行復健，陳偉殷今(26日)首度投實戰打擊練習，小試身手投16球，無論在場上或場下，不時面帶微笑，心情相當不錯，「目前感覺比前兩年都好，很多狀況很難講，不過一天天有越來越好。」

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32歲的陳偉殷今年在馬林魚第三年，沒有參與大聯盟春訓，都在進行左手肘的復健，將是他轉到馬林魚後，首度沒在大聯盟開季。陳偉殷今天首度投打擊練習，他對狀況甚是滿意，「投牛棚感覺都很好，今天上去沒要求很多，不管球的尾勁或變化球角度，以第一次來說很不錯。」

陳偉殷坦言，這兩年因傷所苦，投球的感覺也不是很理想，不過今天打擊練習，感覺比之前都好，「這次感覺有回到正常投球的感覺，很開心無論是動作或手肘，狀況都很好。」陳偉殷接著會再投1次打擊練習、2場模擬賽，然後才開始投復健賽。

「我想說的是，我對他的狀況樂觀以待。」馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)說，起初態度比較悲觀，不過看陳偉殷身體跟手臂的狀況，隨著春訓進行，他們也越來越樂觀，「我們看過他投牛棚，狀況不錯，現在打擊練習看起來也很好。」

陳偉殷近兩年成績不佳，去年先發5場後，5月因手肘不適休兵，到9月才以牛棚投手身分回大聯盟，總計出賽9場，戰績2勝1敗，自責分率3.82。陳偉殷迎接新球季，調整格外謹慎，大聯盟記者弗里沙洛(Joe Frisaro)預測，陳偉殷最快五月才會重返大聯盟。

(中時電子報)

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