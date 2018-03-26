《全台最速報》時力違法占凱道 北檢今首傳喚黃國昌等5人

時力違法占凱道 北檢今首傳喚黃國昌等5人

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中時電子報
綜合報導

◎時力違法占凱道 北檢今首傳喚黃國昌等5人

時代力量立委黃國昌、徐永明等5人，1月間為抗議立法院2修勞基法，占據總統府前抗議58個小時，涉嫌違反集會遊行法，中正一警分局經2度傳喚黃國昌5人到案接受調查被拒，上月將5人函送台北地檢署偵辦。檢察官將於26日下午2時30分首度以被告身分傳喚黃國昌等5人到案。

◎朝陽水語教育園區啟用 日處理１萬噸汙水

桃園南崁溪第一座礫間水質淨化工程「朝陽水語教育園區」26日完工啟用，透過在地底槽體中鋪設多層經過仔細篩選的礫石，藉由打入氣體提高水中的溶氧量，使「好氧菌」更加活躍而讓礫石表面包覆一層生物膜，並藉此吸收及分解水中的汙染物，市長鄭文燦說園區不會臭、又安靜，未來每日將可處理1萬噸生活汙水。

◎逗陣來看放鴿笭 私笭公笭賽4月登場

台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」活動及相關競賽即將於4月起陸續登場，22庄頭共有13組對抗賽蓄勢待發，市府文化局與各部落今天上午在鹽水區文昌國小舉行熱鬧開幕，文化局長葉澤山和與會貴賓一同開籠施放鴿笭，宣告2018台南市鴿笭文化季揭開序幕！

◎下田授粉幫配對 果豔西瓜徵媒人

一年一度果艷西瓜季即將登場！花蓮壽豐鄉特有的「果豔大西瓜」正式進入栽培期，今年人工授粉體驗活動，在4月8號於豐華再現館與果豔西瓜園舉行，即日起受理報名，屆時歡迎民眾下田扮紅娘，一起幫西瓜配對進洞房。

(中時電子報)

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