直球對決！國民黨新北市長初選 首辯在中天

新北市長參選人周錫瑋(左)、侯友宜(中)、金介壽(右)。

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中時電子報

新北市長選舉將在年底展開，國民黨擬參選人侯友宜、周錫瑋、金介壽將先進行黨內初選，各方蓄勢待發。今天（26日）下午13：50舉辦首次初選辯論會，周錫瑋與金介壽都會出席，侯友宜缺席，預計將是一場精采的隔空交火。

中天電視主辦的國民黨新北市長電視辯論下午揭開序幕，被視為朱立倫愛將的侯友宜確定缺席，成為「三缺一」。對此，侯友宜只淡淡表示，「行程太滿」；周錫瑋則說，少一個人，更有可以發揮的時間。

比較三位參選人的政見，偏重在不同層面，整理如下：

侯友宜主打「新北建設藍圖」，強調交通方面的「三環三線」，打造新北城市主動脈；大方向上，要團結藍綠，找回消失的台灣精神，並創造城市光榮感。

周錫瑋主打教育政策，強調「讓新北贏台北」，編列足夠預算實施國語、英語、程式語言的三語教育；主張「讓年輕人敢生」，將編20億預算照顧公托、幼稚園，另在4年編列50億預算來照顧老人醫療長照。

金介壽主打「反年改」，他表示，中央政府砍多少軍公教退休金，新北市就用預算補多少回來。

辯論會由中天政論節目《大政治大爆卦》主持人王又正擔綱主持人，形式分成：第一階段「申論」、第二階段「媒體提問」、第三階段「交互詰問」、第四階段「結論」等，全程總計2小時，屆時參選人將針對各自政見發表，以及向其他參選人提出問題，在初選前首次正面交鋒。

(中時電子報)

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