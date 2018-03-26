北市警局斬手行動 共逮獲50車手

警方扣獲車手團提供的贓款。〔警方提供〕

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中時
台北市刑大偵3隊查獲詐騙車手團。〔警方提供〕

警政署自3月19日起舉行維期4天的「斬手行動」，台北市警局動員全局警力，共查獲詐騙車手50人，其中市刑大偵3隊及中正1分局，歷經3個月的清查，破獲北台灣最大1組詐騙車手團，前後在新北市、宜蘭等地逮捕車手頭及車手共22人，該集團每3天換租1次日租套房，集中管理旗下車手，躲避警方查緝，仍不敵警方追查。

警政署是從3月19日至22日止，實施首波的斬手行動，台北市警局轄內的金融機構及ATM提款機數量，占全國數量2成，居各縣市之冠，許多車手團都以台北市ATM為主要提領詐款地點，所以打詐行動中斬手行動，是以台北市為要。有車手團甚至為了方便旗下車手出動領款，還在新北市等地租下日租套房，供車手居住，並方便管理，每3天換租新的日租套房，以躲避警方追緝。

北市警局在4天的斬手行動中，共查獲詐騙車手36件，逮獲車手50人，聲押獲准11人，查扣提款卡14張，現金48萬6千元，汽車2部，假檢警司法文書及犯案用行動電話等證據。

其中，台北市刑大偵3隊及中正1分局合組專案小組，從2017年12底起，前後花了3個月時間，瓦解以林姓車手頭為首的車手團，並逮捕詐騙集團吳姓、江姓等2名核心幹部，逮獲車手共19人。

警方表示，這個車手團為了方便車手領款，所以透過網路在新北市等地安排租用日租套房，給車手居住好集中管理，透過通訊軟體「易信」、及「微信」，指示車手至ATM領款，集團上手會在每天凌晨1點及下午4點，前往租住處收取車手提領的贓款。

警方專案小組是從3個月前，陸續逮捕車手，偵詢追查車手頭及上手詐騙集團成員，並借詢其它警局逮獲的車手，逐一釐清車手團首腦，以及詐騙集團核心成員身分後，利用警政署執行首波斬手行動的期間，前往新北市、宜蘭等地，逮捕吳姓、江姓等2部詐騙集團幹部，林姓車手頭，以及包括先前逮獲的車手共19人。嫌犯坦承3個月內收取贓款達4000萬元，正持續追查上游詐騙集團首腦中。

(中時)

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