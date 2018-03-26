教育部選50校 推動新住民語文課程前導計畫

2018年03月26日 12:09 中時 林志成

因應108學年起國小生每周必修一節的本土語言或新住民語，教育部決定推動「新住民語文課程前導計畫」，今年8月至明年1月，每縣市擇定1至3校，共補助50校推動前導計畫。

隨著全球國際化的趨勢，台灣已步入多元文化社會，來自各國的新住民成為台灣社會組成的一部分，因應社會結構轉變，教育政策也逐步啟動，推動孩子更多元學習。

12年國教新課綱將國語文、本土語文、新住民語文、英語文及第二外國語文皆列入「語文」領域，其中，新住民語文以東南亞七國語文，包含印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸七國的官方語言及文化等。

為配合新課綱施行，教育部國教署委託國立臺中教育大學辦理「新住民語文課程前導學校」協作計畫，定107學年度上、下學期分兩梯次進行新住民語文課程前導學校之推動，其中，前導學校遴選原則為邀請參與、指定參與及推薦參與三種方式，邀請參與及指定參與學校為優先。

教育部國教署將選定50校推動「新住民語文課程前導計畫」，由他們執行、示範新住民語文課程教學實務，並發展教材，以拼音系統奠 基，循序漸進學習文字識讀、文化特色等。

此外，教育部也要求前導學校除規畫新住民語文課程外，另建立觀議課制度、定期召開工作圈會議，進而提出課程實施方式及相關配套措施之建議。

教育部期望透過協作計畫之推動，整合新住民語文課程實施及教學支援人員培育與專業發展，將實務工作連結、轉化為相關政策，並建立教學支援網絡共享之經驗學習，以作為108學年政策全面上路的參考。

(中時)