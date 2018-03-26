考不動產經紀人 大媽手掌抄小抄被抓包

2018年03月26日 12:54 中時 馬瑞君

54歲蔡姓女子因工作需要，於去年11月參加考選部舉辦的不動產經紀人證照考試，卻被監考人員發現她在左手掌寫一些數字等疑似小抄，立即扣考、該科目也不計分。台中地檢署偵結，妨害考試罪未遂起訴蔡女。

起訴書指出，蔡女於去年參加考選部舉辦的不動產經紀人證照考試，在第5節「不動產經紀相關法規概要」考試時，陳姓、嚴姓監考人員注意到蔡女頻頻偷瞄左手掌，懷疑疑似作弊。

直到中午12時30分考試結束前10分鐘，監考人員確定蔡女左手掌抄有藍色文字、數字，考試結束後即要蔡女留下，對其左手掌拍照存證。

蔡女在左手掌上抄寫的文字、數字，如：「民…4.5.、45(…)、35(2年)、20(…)、15、消…1…2…3…4…5…」等，疑為她本人才知道的提示答案用語。蔡女否認作弊，也不願說明文字及數字的相對意義，但該科考試試題第28題答案「15日」，與她的左手掌上提示數字「15」相符，被認定其左手掌的文字、數字與不動產經紀相關法規概要內容有關。

檢方偵訊時，蔡女辯稱是在該場考試中、結束前，在手掌上寫下一些日常備忘資料，並非事先寫好的，但檢察官不採信。

檢方指出，依考試法舉行之考試，指直接按考試法規定而舉辦之各類考試，例如為甄取公務員而舉辦之高等考試、普通考試，或專門技術職業人員資格測定之特種考試、檢定考試，不動產經紀人考試即為其中之一，因而依妨害考試未遂罪起訴蔡女。

(中時)