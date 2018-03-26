考不動產經紀人 大媽手掌抄小抄被抓包

蔡姓女子去年參加不動產經紀人證照考試，卻被監考人員發現她在左手掌寫一些數字等疑似小抄。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

54歲蔡姓女子因工作需要，於去年11月參加考選部舉辦的不動產經紀人證照考試，卻被監考人員發現她在左手掌寫一些數字等疑似小抄，立即扣考、該科目也不計分。台中地檢署偵結，妨害考試罪未遂起訴蔡女。

起訴書指出，蔡女於去年參加考選部舉辦的不動產經紀人證照考試，在第5節「不動產經紀相關法規概要」考試時，陳姓、嚴姓監考人員注意到蔡女頻頻偷瞄左手掌，懷疑疑似作弊。

直到中午12時30分考試結束前10分鐘，監考人員確定蔡女左手掌抄有藍色文字、數字，考試結束後即要蔡女留下，對其左手掌拍照存證。

蔡女在左手掌上抄寫的文字、數字，如：「民…4.5.、45(…)、35(2年)、20(…)、15、消…1…2…3…4…5…」等，疑為她本人才知道的提示答案用語。蔡女否認作弊，也不願說明文字及數字的相對意義，但該科考試試題第28題答案「15日」，與她的左手掌上提示數字「15」相符，被認定其左手掌的文字、數字與不動產經紀相關法規概要內容有關。

檢方偵訊時，蔡女辯稱是在該場考試中、結束前，在手掌上寫下一些日常備忘資料，並非事先寫好的，但檢察官不採信。

檢方指出，依考試法舉行之考試，指直接按考試法規定而舉辦之各類考試，例如為甄取公務員而舉辦之高等考試、普通考試，或專門技術職業人員資格測定之特種考試、檢定考試，不動產經紀人考試即為其中之一，因而依妨害考試未遂罪起訴蔡女。

(中時)

北市警局斬手行動 共逮獲50車手 內門紫竹寺佛祖遶境搶轎 爆發口…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。