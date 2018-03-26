中美貿易戰持續開火 陸對美國等地進口苯酚進行反傾銷調查

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美國總統川普日前點燃中美貿易戰火後，大陸商務部隨即反擊「第一槍」，發佈針對美國進口的中止減讓產品清單，涉及美對華約30億美元出口。26日再次出招，宣布自2018年3月26日起開始，對原產於美國、歐盟等地進口苯酚進行反傾銷立案調查。此外，大陸官媒新華社26日也發表時評稱，中國人向來不惹事，但也從來不怕事。如果有必要，中國必然還會出台更新的反制措施。

在中美貿易戰開打之際，大陸商務部26日宣布，自2018年3月26日起開始，對原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的進口苯酚進行反傾銷立案調查。

公告稱，2018年2月2日收到大陸國內苯酚產業正式提交的反傾銷調查申請。申請書主張，原產於美國、歐盟、韓國、日本和泰國的苯酚以低於正常價值的價格向中國出口銷售。主張申請調查產品存在較大幅度的傾銷，對國內產業同類產品價格造成壓低，導致國內產業遭受了實質損害，且申請調查產品的傾銷與國內產業實質損害存在因果關係。

公告稱，本次調查確定的傾銷調查期為2016年10月1日至2017年9月30日，產業損害調查期為2014年1月1日至2017年9月30日。調查將自2018年3月26日起開始，通常應在2019年3月26日前結束調查，特殊情況下可延長至2019年9月26日。

此外，大陸官媒新華社26日也發表「打貿易戰？中國不怕事」時評稱，中國人向來不惹事，但也從來不怕事。如果美方執意要打貿易戰，中國也只能奉陪到底，絕不會坐視自身合法權益受到損害。中方的立場是一貫而明確的：我們不希望打貿易戰，但絕不懼怕任何挑戰。

評論強調，此前中國商務部已發佈針對美國進口的中止減讓產品清單，涉及美對華約30億美元出口。這只不過是一個警告，釋放出中國「一不會怕、二不會躲」的明確信號，如果有必要，中國必然還會出台更新的反制措施。

(中時)

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