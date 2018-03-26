美國財長放風：有望和中國達成協議避免貿易戰

2018年03月26日 12:56 中時 楊家鑫

中美貿易戰疑雲籠罩了3天之後，美國財長穆欽開始對外放風有望「停戰」。《華爾街日報》報導稱，他於當地時間25日表示，美中正在進行磋商，他樂觀認為，美國能和中國達成協議，從而避免美國對至少500億美元的進口中國產品徵收關稅。

上海《澎湃新聞》報導稱，當地時間3月25日，美國財長穆欽表示，他樂觀認為，美國能和中國達成協議，從而避免美國對至少500億美元的進口中國產品徵收關稅。「我們正在與他們進行頗有成果的對話。對於達成協議，我保持一種謹慎樂觀的態度。」

《華爾街日報》報導指出，消息人士透露，中美已悄然啟動磋商，討論改善美國對中國的市場准入。在上週末穆欽和美國貿易代表萊特希澤發給大陸副總理劉鶴的信中，川普政府提出了具體要求，包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，增加中國對美國半導體的購買，以及擴大美國企業對中國金融業的准入。

報導稱，其中一名知情人士表示，穆欽正在考慮去北京繼續深入談判。美國財政部發言人則表示，「他們在通話中還討論了兩國之間貿易逆差的問題，承諾將繼續通過對話找到一個互相認可的方法來減少它。」

就在上週六，也就是3月24日上午，中央政治局委員、國務院副總理、中財辦主任、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國財政部長穆欽通話。穆欽向中方通報了美方公佈301調查報告最新情況。

劉鶴表示，美方近日公佈301調查報告，違背國際貿易規則，不利於中方利益，不利於美方利益，不利於全球利益。中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。同時，劉鶴也提到，「雙方同意繼續就此保持溝通」。

(中時)