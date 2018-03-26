拔樁？侯友宜突擊拜訪周錫瑋樁腳

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中時

侯友宜26日上午前往土城震安宮參拜，並且拜會被外界視為是周系人馬林金結議員，對此侯表示林金結問政內容充實，特來拜訪了解土城地方需求；林金結則說，他是土城區黨部主任，候選人有要求他都會辦說明會，周錫瑋也將在29日於神農宮舉辦同樣規格的說明會。

侯友宜於座談會細數土城醫院、萬大中和樹林線、三鶯線等重大建設外，也打趣的盛讚林金結娶到好夫人「３分之２的選票是夫人的，３分之１才是林金結本人的。」引起現場如雷掌聲，炒熱氣氛外，也充分展現與土城地區的好交情。

侯友宜表示，土城國民運動中心、學成公園停車場以及土城醫院前期規畫等重大建設都是他親自看場地，並且規畫完成。侯友宜也承諾，萬大中和樹林線以及三鶯線兩大捷運，繼者也會延續既有的步調完成。

侯友宜說，林金結也是關公信徒，效法關公忠孝節義，有情有義，只要關心土城市政來問林金結都是「合理、應該、必然」，不管誰來請教都不分你我，沒有私心，這就是林金結。

對於今日辯論會表示，侯友宜表示，這段時間都在拜會議員，行程早已經安排好了，表達政見可以有很多方式，如果政見說明會，或是辯論會變成「抹黑會」，對政見發表不會有多大助益。

至於拜會議員是否是在「挖牆腳」，侯友宜說，林金結是在地的好議員，今天單純就是就土城地方發展交換意見。

林金結則說，他身為土城區黨部主任，對所有市長候選人都一視同仁，事前也已向市黨部主委李乾龍報告，三位市長候選人中，周錫瑋、侯友宜均希望在土城舉辦說明會，他也分別安排在26、29日為侯、周舉辦說明會，讓更多里長、市民知道國民黨市長候選人的政見。

(中時)

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