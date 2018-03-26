中市檢警環聯合小組查獲廢油混充鍋爐燃料販售嫌犯移送法辦

2018年03月26日 12:29 中時 陳世宗

台中檢警環聯合稽查小組日前破獲不法業者將來路不明的廢油及廢液，加工後混充為鍋爐燃料販售，不僅損害鍋爐設備，更造成空氣汙染。經台中市政府環保局查獲後，報請台中地檢署指揮偵辦，日前將王嫌依違反廢棄物清理法移送法辦，並將督促王嫌盡速將相關廢棄物清除完畢。

環保局表示，王嫌涉於106年間在霧峰區承租廠房收受不明廢油及廢液，經混充加工後作為鍋爐燃料販售，加工過程中造成周邊環境汙染；且王嫌未領有廢棄物相關清除處理許可文件，卻逕行從事廢棄物清除與處理作業，已明顯違反廢棄物清理法，環保局主動報請台中地檢署指揮偵辦。

環保局指出，偵辦期間，王嫌未經檢察官及主管機關同意，將廢棄物載運至太平區友人承租的廠房堆置，警員察覺有異立刻通報該局，並會同警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊到場釐清；王嫌坦承不諱，當場除移送偵辦外，也督促行為人將廢棄物盡速清除完畢。

環保局長白智榮說，凡從事廢棄物清除與處理作業者，應向環保局申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務，違反者將依廢棄物清理法第46條規定，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局強調，地主出租土地及廠房時，一定要了解承租用途，承租後應主動自主巡查管理，避免遭堆置廢棄物及非法使用，一旦查獲未依規定清除或處理的廢棄物，不只是非法傾倒者有責任清除，地主也需連帶負清除責任。

(中時)