高雄市長陳菊今早返台見總統 未討論祕書長新職

2018年03月26日 12:45 中時 李義

高雄市長陳菊26日結束訪美返台，立即向蔡英文總統報告此行與國務院官員見面情形，至於是否有觸及總統府祕書長新職話題，陳菊一句總統有行程，我知道你們（媒體）都在等我，急著趕回高雄，有新的消息一定跟大家報告，四兩撥千金，避開敏感話題。

陳菊清晨返抵桃園機場後，就趨車直奔台北與蔡英文總統見面，報告訪美演講及與國務院官員董雲裳等人見面情形，但她不願說明是在總統府或官邸見面。

對於是否接任總統府祕書長，她說未觸及此話題，強調民進黨第二次報政機會，人民的期待很高，改革過程遭遇困難，身為民主老兵要扮演什麼樣的角色及民進黨對台灣的責任才是思考的重點。

至中美貿易大戰即將開打，台灣會遭受什樣的衝繫？陳菊說，有向美國智庫表達高雄是開放的城市，個人長期以來也關心兩岸關係，非常期待兩岸交流，希望能溝通並相互理解。

她說，幾個大國間貿易各自有利益，台灣是以出口為導向的國家，一定會受影響，台灣鋼鐵業界也已赴華府進行溝通理解，所有的結論尚不清楚，會努力爭取台灣利益。

訪美前，陳菊在議會公開表述全力輔選，黨內議員初選結果也出爐，從市長到議員初選民調都有著極高的不表態率，如何看待此現象？

陳菊表示，市長初選因沒有競爭而不激烈，表態率當然低，當正式選戰開打後，各政黨都要拿出爭取人民認同，高雄是有政績的城市，沒有一個政黨能做到一百分，我的執政長達12年，當然也無法讓人民完全滿意，但每階段都經得起檢驗，會努力爭取人民的認同。

陳菊還說，議員若干選區表態率低，有很多需分析檢討，在新市長候選人領軍之下，議員要拚過半，市長施政才能夠順利，一定全力輔選，為優質議員接班全力輔選。

(中時)