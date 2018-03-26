埔里鯉魚潭觀音文化季 設置空污微型感測器

埔里鎮鯉魚潭觀音文化祭邀請地方社團表演千手、千眼觀世音菩薩。（廖肇祥攝）

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埔里鎮鯉魚潭風景區啟用潭區第一具PM2.5空汙微型感測器。（廖肇祥攝）
埔里鎮鯉魚潭風景區啟用潭區第一具PM2.5空汙微型感測器。（廖肇祥攝）

埔里鎮鯉魚潭風景區在潭區設置第一具PM2.5微型感測器，民眾可透過手機APP，隨時掌握區域空污動態，參與學界、醫界代表指出，埔里鎮近年來在鎮民自發空污減量下，空氣品質有進步的趨向，至於境外污染源部分，則有賴各界共同來努力。

暨南國際大學水沙連人社中心、埔里PM2.5空污減量自救會等單位共同合作，近3年來在南投縣設置88具空污微型感測器，其中33具位於埔里鎮，鯉魚潭是鎮內知名風景區，長久以來並未設置，遊客及當地住民難以得知第一手空污情報，26日業者趁著三、四月份舉辦的觀音文化藝術節活動，告訴各界好山、好水、好空氣寫生比賽開始報名，免費提供觀音素食平安齋，潭區第一具微型感測器也正式啟用。

埔里PM2.5空污減量自救會志工林佳穎指出，根據台灣健康空氣行動聯盟統計2017年全台76個空氣品質測站資料，全台空品最遭地區落在左營、第二糟是小港，而南投市則是第3糟，每年空污指數高於25µg/m³的時數達5339小時，去年約有62.1％的時間是空品不佳的狀態，而埔里鎮則是排行第16糟，達4495小時，這代表了標榜好山、好水的南投縣，空氣品質還有很大的進步空間。

水沙連社區的醫療群醫師黎俊奇表示，根據臨床經驗，空氣品質愈惡化，人們健康愈惡化，每年進入秋冬季，很明顯感受到埔里鎮氣喘、鼻子過敏等呼吸道不適的患者有顯著增加，甚至開車在國道六號由西往東，過了一個隧道後，即有民眾感到呼吸不適，幸好這幾年民眾自發減量排放，呼吸病患人數有緩和跡象。

黎俊奇指出，全世界醫界研究，PM2.5的確會造成細胞發炎、自主神經失調、毒性物質進入血液循環，造成心血管、呼吸道等疾病，甚至誘發癌症，而全球疾病風險負擔研究了188個國家，威脅人體健康的79個生活習慣，空污排行第5，僅次於飲食風險、高血壓、幼兒營養不良、抽菸，相較「抽菸」健康捐調升至1/4，空污總量管制，已經算是卑微的要求。

(中時)

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