一步一腳印 警守護迷失老人與家人團聚

2018年03月26日 13:21 中時 陳世宗

市警局第六分局市政派出所警員謝廷駒、侯世宏，日前接獲民眾報案，有位迷失老人陷在車陣中亟需警方協助；員警趕抵現場後發現，張黃老太太因患有帕金森氏症，無法正確說出住家地址及家屬電話，只記得自己今天早上出門是為了要去找兒子；因天氣炎熱加上老太太腳痛，員警先將老人家載回派出所內，並通知家屬前來帶回。

警方指出，日前熱心民眾發現1位老婆婆在烈日下步行，感覺其精神狀態不佳，趕緊前往詢問，發現老太太應答遲緩不尋常，疑似為迷失老人，報案請求警方協助。員警到場後老太太一直重複說要出門找兒子，詢問其地址卻無法完整敘述，由於老婦人一直說自己腳很痛，員警遂先將老太太帶回所內休息，並在其身上找到家屬緊急聯絡資料再通知家屬。

張黃老太太一到派出所門口，突然非常排斥進派出所，表示只有做壞事的人才要進派出所，因此堅決不進去要離開，然而家屬又需要15分鐘的車程才能到派出所；員警擔心老太太安危，只好步行陪在老人家身後，照護其安全，直到家屬趕來。

老婦兒子表示，母親年事已高又患有帕金森氏症，因家人都要外出工作，無暇照顧，答應當天要帶母親去看牙齒，想不到約定的時間還不到，母親就自己跑出門要找兒子帶她去看牙齒；直到接到員警的電話才知道母親走失，特別感謝員警的幫忙，讓母親能夠平安返家。

警方呼籲，民眾家中如有失智老人，記得在其隨身包包或口袋內放置姓名及家屬聯絡方式，讓警方能迅速幫忙找到回家的路。

(中時)