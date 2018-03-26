誆騙1萬5賺130萬 聯合國證書差點騙倒熟女

2018年03月26日 13:19 中時 徐養齡

保七員警及臺銀人員向婦人解釋這些文件都是假的，千萬別上當。（徐養齡翻攝）

婦人誤信詐騙集團提供的「UNODC聯合國毒品和犯罪問題辦公室」獲利證明為真。（徐養齡翻攝）

「FATF防制洗錢金融行動小組」的獲利證書也是假的。（徐養齡翻攝）

投資千萬得留意！新竹市張姓女子誤信詐騙集團假冒的海外投資公司，以為投資1萬5000美金就能賺進百萬美金，還受聯合國文件保護，21日到銀行匯款，幸好被機警行員及保七員警識破，搖醒女子的發財夢。

被誆騙的40歲張姓熟女，一度對詐騙集團深信不疑，拿出對方傳給她的「UNODC聯合國毒品和犯罪問題辦公室」及「FATF防制洗錢金融行動小組」獲利證書，認為受到聯合國認證，絕對是正確投資。

21日張女趕赴臺灣銀行新竹分行辦理匯款，由於神色有異加上手中拿大量文件不斷翻閱，引起銀行襄理劉維欣注意，並通報派駐臺銀的保七員警前來瞭解。

張女強調自己是單純投資，之前投資公司已向她收取4000美元保證金及手續費，只要再投資1萬5000美元，用「西聯匯款」方式立即匯過去，就能獲利高達130萬美元。

「小姐，這都是假的！」員警曾仁國、張世欣、蕭正功及臺銀劉維欣、副理章麗婉等人輪番向張女勸說，查證聯合國相關文件都是假的，婦人才相信這是一場網路投資詐騙。

保七總隊第一大隊表示，詐騙集團以高投資為由誘使民眾誤信匯款，類似事件層出不窮，但使用「聯合國」及「國際防制洗錢」的獲利證明來詐騙的方式，應是最新詐騙手法，呼籲民眾切勿輕易誤信。

(中時)