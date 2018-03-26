愛國歌曲競賽飆創意 莊敬高職勇奪全國第一

新北市莊敬高職參加「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」奪得全國第一。（葉書宏翻攝）

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新北市莊敬高職參加「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」奪得全國第一。（葉書宏翻攝）
新北市莊敬高職參加「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」奪得全國第一。（葉書宏翻攝）

國防部為推展全民國防教育，在大直博愛營區舉行「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，由部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華列席，經過一番激烈競賽後，由新北市莊敬高職勇奪競賽冠軍。

活動由國防部示範樂隊暨三軍儀隊表演揭開序幕，緊接著陸航AH-64E阿帕契直升機及UH-60M黑鷹直升機各3架編隊，通過博愛營區上空、國防部藝工隊熱舞表演，以及憲兵特勤隊戰技操演，為活動帶來一波接著一波高潮。

國防部長嚴德發致詞時強調，愛國歌曲可以鼓舞安定民心與傳唱得以在情感獲得寄託，相信透過10所參賽學校激昂歌聲及富有創意的演出，期能將這股熱愛國家的意志傳達給國人，提升全民國防共識。

緊接登場各校參賽隊伍無不使出渾身解數，充份發揮創意巧思與展現苦練成果，獲得評審老師與現場民眾一致熱烈讚賞，冠軍隊莊敬高職的學生們配合指揮鏗鏘有力的手勢，舞動出青春且富戰鬥精神的霸氣，展現出力與美的體態，結合愛國元素為學校與自己，贏得勝利。

莊敬高職榮獲冠軍、青年高中榮獲亞軍、南強工商榮獲季軍，以及中正預校榮獲「神采飛揚獎」、光復高中榮獲「魅力四射獎」、曾文家商榮獲「響徹雲霄獎」、育達高職榮獲「龍騰虎嘯獎」、台中家商榮獲「熱血沸騰獎」、新營高工榮獲「高歌妙舞獎」，以及松山家商榮獲「器宇軒昂獎」等獎項。

(中時)

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