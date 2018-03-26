雲林蛋糕毛巾咖啡館熄燈 這家工廠最先受害

2018年03月26日 13:49 中時 許素惠

iicake無預警歇業，波及興隆觀光工廠，有人把兩家混淆了，其實完全無關。（許素惠攝）

興隆毛巾觀光觀工廠負責人林國隆在門市前貼出緊急公告，強調興隆和iicake無關。（許素惠攝）

雲林iicake蛋糕毛巾咖啡館無限期歇業，波及台灣第一家毛巾觀光工廠-興隆毛巾觀光工廠，因為前者負責人林穎穗是後者業者林國隆的兒子，令不少人混淆，關切電話湧入興隆，這幾天接到手軟，林國隆26日特地澄清，請大家別再弄混了。

「別緊張！我們一直都在。」興隆毛巾觀光工廠在門市前貼出緊急公告，林國隆也和門市員工一一向來客解釋，強調iicake無預警熄燈和該工廠沒有關係，「興隆毛巾觀光工廠正常營業」，兒童節與清明節連假還推出許多優惠活動。

林國隆指出，這幾天電話都接不完，上游供料商擔心預定的原料出不了，下游業者唯恐買不到貨，遊客則遺憾買不到可愛多樣的造型毛巾，大家都問為什麼不做了？讓他們不勝其擾，所以鄭重澄清，興隆是興隆，和iicake沒有任何關係。

興隆毛巾觀光觀工廠負責人林國隆（左）向客人說明興隆和iicake無關。（許素惠攝）

興隆毛巾觀光工廠產品樣式多，造型毛巾令親子流連。（許素惠攝）

興隆第二代經營者林姿君說，一直以來都有遊客把他們和iicake搞混，例如到對方店拍照，卻在興隆粉絲頁打卡，也有人打錯電話，其實對方是「咖啡館」，他們是「觀光工廠」，有自己的生產線與門市，甚至從台北、新竹、日月潭、台中及高雄等地，都有直營店，和對方完全不同。

林穎穗出身毛巾家庭，父親林國隆創立興隆已經40年，10多年前他返鄉協助家業發展，後為實踐夢想自行創業，5年前號召虎尾在地10家毛巾業者二代集資設立iicake，因與林國隆的父子關係，所以容易讓人誤以為iicake就是興隆。

(中時)