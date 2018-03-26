81歲海釣客出海受困 因手機收訊好獲救

布袋海巡隊接獲民眾電話報案船隻故障，立即調度線上巡防艇前往救援，將船上成員安全救回。（翁聖勳翻攝）

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翁聖勳
布袋海巡隊接獲民眾電話報案船隻故障，將失去動力之舢舨拖往布袋第三漁港待修。（翁聖勳翻攝）

布袋海巡隊昨日上午接獲釣客報案，一漁釣用舢舨在朴子溪外2浬處因機械故障失去動力在外傘頂洲無法前進，海巡隊接獲民眾電話報案後，立即調度線上巡防艇前往救援，所幸人、船均安全無事並將船上成員黃、邱兩人安全救回，失去動力的舢舨也被拖回布袋第三漁港待修。

昨日上午8時53分，布袋海巡隊接獲民眾報案因船隻失去動力受困外傘頂洲，隨即派出巡防艇協助救援，於9時03分抵達東石外1.4浬處，發現報案人黃、邱2人及失去動力之舢舨於海上隨波漂流，幸好人船平安，現場人員評估後將失去動力之舢舨拖往布袋第三漁港待修。

海巡隊主任李應冠表示，黃姓釣客高齡81歲卻熱愛海釣，由於近日漁汛來到，加上天氣良好，25號早上7時多相約好友邱先生出海釣漁，倆人從東石港駕駛舢舨出海欲至外傘頂洲蚵架區海釣，沒料到舢舨一出東石漁港不到半小時，引擎就發生機械故障失去動力無法前進，由於當時並無作業船隻經過，兩人呼救無門，幸好身上行動電話訊號還能打通，撥通布袋海巡隊電話求援報知地點才獲救。

海巡單位表示，季節交替時節，海象多變，呼籲民眾出海作業或海釣前，注意海氣象預報訊息及做好航前檢查，維護自身安全，如發生緊急狀況可透過漁業電台、求救鄰近友船透過無線電，或撥打「118」服務專線。

(中時)

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