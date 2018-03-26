亞洲盃資格賽最終戰 中華男足明戰新加坡

2018年03月26日 14:01 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

雖然已經無緣2019亞洲盃會內賽，中華男足27日晚間7時，仍要在最後1場資格賽迎戰新加坡，英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）表示球員士氣高昂，隊長陳柏良也已歸隊，希望球迷踴躍進場，在台北田徑場拿下這場主場勝利。

「很開心能在主場比賽，距離上次比賽（國邀賽）有一段時間。這次的集訓可説是歷來狀況最好的一次，球員很專注在訓練上。」懷特說：「在幾個月前走訪台灣，找出很多年輕球員，他們速度很快、有天份、最重要的是他們都渴望成功也很積極。我們是一個團隊，要用團隊的力量拿下勝利。相信球員們會在明日的比賽中盡全力表現自己，我們將會選出最好的11人站上主場的舞台。」

中華隊此戰箭頭位置沒有朱恩樂、吳俊青，攻堅人選是否較為不足？懷特表示，李茂從去年12月初的邀請賽與上周與航源FC的練習賽，4戰進了3球，證明自己能做好前鋒的工作。

「李茂一直在進步，我對他很有信心。另外，在亞足聯盃表現出色而入選的航源FC前鋒陳慶烜，體型不錯訓練態度也非常積極，我也很期待他的演出。」懷特說。

台灣隊長陳柏良出席主場對新加坡的賽前記者會。（李弘斌攝）

「台灣隊長」陳柏良24日還代表母隊浙江綠城踢了中甲聯賽，隔天向中華隊報到，27日就要投入台星大戰。對此陳柏良表示，在大陸常要應付1周3戰的賽程，對他而言不成問題。

「昨晚做了簡單的恢復訓練，我還算能適應這種快節奏，沒有多想太多，而是把想法更專注地放在我們要如何贏過對手。」陳柏良說：「昨日在場邊看著大家訓練，整體的狀態及氣氛很不錯。這也是中華男足今年第一場國際賽，想用一場勝利送給支持我們的球迷。」

中華男足因為去年11月客場1比2不敵土庫曼，在亞洲盃資格賽戰績2勝3負、積6分已確定追不上10分的巴林、土庫曼，無緣晉級24強會內賽。不過取勝新加坡，對世界排名積分仍有幫助，且去年6月中華隊已在客場對戰2比1勝星。新加坡戰績2和3負，是E組唯一勝場尚未開胡的隊伍。

(中時電子報)