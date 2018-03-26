農地違章工廠拆不完　環團質疑選舉卡關

2018年03月26日 14:34 中時 楊騰凱

地球公民基金會山林國土組專員吳其融。（鄧博仁攝）

行政院組成跨部會小組，允諾在今年3月底前，拆除2016年蔡政府上任後新增的農地違章工廠，首波應拆除17家，但至今只拆了11家，但大限已將至。環團今召開記者會質疑，是因地方選舉在即，拆除才停擺，要求立即全數拆除，並公布第二波拆除名單。

地球公民基金會專員吳其融指出，目前首波應拆除名單中，仍有6家農地違章工廠尚未拆除，包括高雄市2家，現正在拆除當中；彰化縣3家，1家在拆除中，1家則是廠區清空中，1家則是勒令停工；雲林縣1家，因拆除標案先前流標，正重新招標中。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，農地違章工廠平均1年以6000家的速度飆升，不能再推給歷史共業去承擔，農委會現在公布了農地上現有13萬家違章工廠，當然政府願意面對是好事，但是就連首波只想拆17家，都還沒辦法處理完畢，那後續該怎麼面對剩下13萬家的農地違章工廠。

陳瑞賓指出，台灣高度仰賴貿易進出口，包括IKEA等國際知名品牌，都已經開始深入調砸供應鏈，釐清產品製造是否來自不合法的農地工廠，若經確認，可能會直接拒絕往來，對台灣產生龐大影響，何況工廠位於農地，排放汙染只要進到農地一次，田園就被毀掉了，食安接著也會出現問題，此議題若不妥善處理，未來不論農業、工業，都會出現危機。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔表示，台灣各地有這麼多違章工廠和違法占用農地的行為，不僅是中央政策錯誤引導刻意縱容所致，但地方政府也要負起相關責任，其實第一線地方政府大多沒有在管理，無專責處理違章工廠的人力，但其中台中市政府有3人專門處理此業務，另有1人支援，自2017年起，拆除了400多家違章工廠，證明了只要願意展現魄力，清理違章工廠是能做到的。

此外，吳其融指出，經濟部還有違章工廠輔導方案，公告了全台186處，當中有700多家農地違章工廠，可經輔導後就地合法，目前已有3處約5家工廠因此合法，這是非常糟糕的措施，要求應另外找尋適合的廠址，將違章工廠遷走拆除，才能解決農地工廠失控問題。

(中時)