鶯歌陶瓷嘉年華 30日登場

2018年03月26日 14:21 中時 葉德正

新北市府30日至4月1日舉辦「2018新北鶯歌陶瓷嘉年華」，活動包含踩街遊行、茶會、園遊會、聯展、DIY體驗及陶瓷生活講座等各式生活提案，還能免費參觀鶯歌陶瓷博物館，以及由達人帶路暢遊窯場輕旅行，享受在地生活美學的藝術盛宴。

新北市副市長葉惠青表示，鶯歌地區以製陶聞名海內外，窯業在鶯歌扎根發展已有超過200年歷史。隨著時間與環境演進，鶯歌在地產業也開始藉由升級與轉型等方式順應時代潮流，除一方面以傳統陶瓷製燒技術為基礎，專研高階功能材料與精密加工儀器製程，躋身科技產業行列外，另一方面則調整製造業思維，善用鶯歌自然生態與藝術人文資源，轉型發展觀光休閒產業。

市府今年整合各方資源，舉辦「2018新北鶯歌陶瓷嘉年華」，盼透過兼具趣味性與文化內涵的系列活動，吸引更多人到鶯歌體驗陶瓷製作的進步與變化，領略不一樣的鶯歌之美。

鶯歌區區長周晉平說明，本次鶯歌陶瓷嘉年華將推出多元豐富的系列活動，包含3月31日的「神遊變裝踩街」，將由超過2公尺的陶神人偶帶領民眾從活動主會場踩街遊行到鶯歌老街，途中還會經過供奉陶神的福興宮，有著「陶神回娘家」的特別意義。

而4月1日的「千人奉茶茶會」則將免費請大家喝茶，讓民眾在體驗陶瓷品茶的獨特韻味之餘，也能互相交流情感。另外，活動也將集結鶯歌與新北在地優質小店、小吃、小農打造「趕集園遊會」，以及精選鶯歌陶藝名家作品的「107福旺生活聯展」，讓民眾一次享受在地美食與藝術名品的雙重饗宴。此外，現場還將推出手感彩繪陶碗與仿銅陶板畫的DIY體驗，以及結合觀光工廠與陶藝工作室規劃的「窯廠輕旅行」。

活動也特別募集超過200家鶯歌店家，於3月30日至4月8日提供破盤低價折扣，除陶藝精品最低1.5折起外，還有限量1元商品等優惠。此外，活動也推出早鳥好康，只要提早報名參加「神遊變裝踩街」及「千人奉茶茶會」活動，就有機會得到限量贈品，詳洽「2018新北鶯歌陶瓷嘉年華」活動網頁( www.yinggecarnival.url.tw)查詢。

(中時)