阿伯買一枝烤香腸 險丟36萬元支票

2018年03月26日 14:24 中時 許家寧

警方以無線電通報沿路交通崗哨攔停，通知民眾下山領取遺失物。（許家寧翻攝）

位於中橫公路起點的太魯閣牌樓，為太魯閣峽谷知名地標。（中時資料照）

一枝烤香腸，險失36萬巨額，一名劉姓旅客至花蓮太魯閣旅遊，飢腸轆轆在太魯閣牌樓小商店買香腸解饞，離去時竟將背包內36萬元支票遺忘在店內，然後就搭乘小巴上山，員方接獲店家報案，以無線電通報中橫沿線崗哨攔停，通知這名迷糊的劉男趕緊折返。

新城警分局指出，太魯閣牌樓前的商店老闆娘，25日下午發現發現烤肉架旁多了一個黑色背包，懷疑是不久前購買烤香腸的遊客，連忙向在附近執勤的員警報案，經警方檢視背包，發現裡面有個紅包，內夾5張金額共36萬新台幣的支票，價值不斐。

老闆娘向員警說明買香腸的老翁的年紀及身穿棕色圍巾等特徵，再調閱店家的監視錄影器，發現該名男子當時搭乘一輛小巴上車，推測應該已經離開10多分鐘，員警遂用無線電呼叫長春祠、燕子口及慈母橋等交通崗哨協助攔停至天祥的小巴。

果然，在燕子口步道站崗的警員攔下1部正要上山的晶英酒店小巴，經員警上車詢問是否有人遺失黑色皮包？此時，來自台北市的71歲劉姓男子才驚覺背包並不在身旁，幸好路程僅有10公里，同團隊友也一致同意陪劉男返程下山取回遺失物。

劉男回到富世派出所，經檢視背包內之物品，均完好如初，讓劉男省去申報遺失等繁瑣程序，同團的朋友表示，從小小的案件可看到花蓮店家的好心及誠實，對花蓮警民的好人情盛讚不已，大讚最美的風景和人情都在花蓮，希望大家踴躍前來花蓮旅遊。

(中時)