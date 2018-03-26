接任府祕書長？陳菊：不是用職位上去思考

2018年03月26日 15:03 中時 陳麒全

高雄市長陳菊結束訪美行程，26日清晨抵台，針任對是否接任總統府祕書長一事？陳菊在桃機受訪時表示，人生的下個階段不是用職位上去思考，能夠扮演什麼樣的角色，這才是重點。（陳麒全攝）

高雄市長陳菊結束訪美行程，26日清晨抵台，針任對是否接任總統府祕書長一事？陳菊在桃機受訪時表示，人生的下個階段不是用職位上去思考，能夠扮演什麼樣的角色，這才是重點，在離開機場後，隨即前往與總統蔡英文會面，報告此行成果。

陳菊在26日從美國紐約甘迺迪機場搭乘華航CI11班機，於清晨5時30分返抵國門。陳菊在桃園機場受訪時表示，此行是去年6月受到美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請，期間一直協調，到今年才成行。

陳菊說，「這次在CSIS的演講，是以在民主運動超過40年與治理高雄這個城市超過4000天的經歷，用我的40年與4000天做為台灣民主轉型、變遷、變化為主題分享，也與CSIS專家意見交流。對於蔡總統所領導的改革之中，我們難免會碰到一些困擾，但是還是希望大家還是對改革支持，讓社會充滿公平，也能夠有更多的和解、和諧，這才是我們的重點」。

媒體問到是否將會接任總統府祕書長一事？陳菊笑著沒有正面回應，她說，「我的任何人生下一階段的思考，不是用職位上去思考，我能夠在民進黨今天能夠第二次的執政，人民對我們高度的期待，在這個過程之中，我能夠扮演什麼樣的角色，這才是重點」。

在離開機場後，陳菊馬上前往與總統蔡英文碰面，要向總統報告紐約行成果。

(中時)

高雄市長陳菊結束訪美行程，26日清晨抵台，針任對是否接任總統府祕書長一事？陳菊在桃機受訪時表示，人生的下個階段不是用職位上去思考，能夠扮演什麼樣的角色，這才是重點。（陳麒全攝）

高雄市長陳菊結束訪美行程，26日清晨抵台，針任對是否接任總統府祕書長一事？陳菊在桃機受訪時表示，人生的下個階段不是用職位上去思考，能夠扮演什麼樣的角色，這才是重點。（陳麒全攝）

高雄市長陳菊結束訪美行程，26日清晨抵台，針任對是否接任總統府祕書長一事？陳菊在桃機受訪時表示，人生的下個階段不是用職位上去思考，能夠扮演什麼樣的角色，這才是重點。（陳麒全攝）