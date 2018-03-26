165反詐騙接線62萬多通創新高 防詐闢謠收成效

2018年03月26日 15:03 中時 林郁平

「警察先生，請問我回撥未接來電，就會被騙30美元嗎？」警政署為攔阻詐騙，提供民眾查證、諮詢管道，2004年成立165反詐騙諮詢專線，成為全球首個防詐專責機構。刑事局統計，165去年總共接獲62萬多通民眾來電，平均每天就接到1700通，創下歷史新高，但其實國內詐騙案件從2008年的4萬多件最高峰，逐年不斷下降到去年2萬2000餘件，顯見民眾越來越會利用165防詐，並收到極佳的成效。

官警回憶，165成立之初，1年僅接獲萬餘通電話，但後來話務不斷激增，接線的員警擴充到現在的30人，大家24小時輪班全年無休，有時忙得連喝口水、上廁所的時間都沒有，且還必須耐心解釋、安撫民眾焦急不安的情緒。當年大陸公安來台學打詐，看到這套攔阻機制都讚賞不已，後來北京、福建、廣東等省市也都紛紛仿效成立。

165從最初功能定位為提供民眾反詐騙諮詢管道，到現在任務轉趨更多元化，除受理諮詢、檢舉及100%輔介被害人至各地警局報案外，陸續整合電信、金融與網路業者，執行詐騙電話、被害款項攔阻等工作，去年即停話7649門電話，成功保住遭詐民眾1億多元，迄今並公布了104組詐騙LINE ID與多家高風險賣場等。

因網路不明來源謠言眾多，民眾會不斷轉傳，165還在網站設立「闢謠專區」。165最近就確認了2則最新的謠言，一是民眾指若接獲+93等開頭的來電，回撥就會損失15至30美元，甚至能在3秒鐘內，複製盜取手機內的連絡人、信用卡等資料；另有人宣稱出現最新犯罪手法，歹徒在加油站散發廣告名片，但卡片上含有無色無味、使人昏迷的禁藥，效果比俗稱「約會強暴丸」強4倍。為避免人心惶惶，165即將公布闢謠。

此外，165前年在刑事局網站建置了「通緝令追追追-詐欺車手專區」，將車手取款畫面公布供民眾指認，截至目前為止，因此破獲17起詐欺案件，去年就有5位民眾因而領到1萬元的破案檢舉獎金。

有民眾建議，165應學1999，將民眾的檢舉列管、回覆後續處理結果，165表示，所有接獲的情資警方都會整合運用，並交各地警局追查偵辦，刑案偵辦進度沒那麼快，且偵查不公開，所以無法與性質及功能都不同的1999相比。

(中時)