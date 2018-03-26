女咬破嘴唇以為長「水泡」結果是黏液囊腫需切除

2018年03月26日 15:18 中時 陳淑娥

醫師為患者檢查口腔。（陳淑娥攝）

吃飯不要「配飯」！26歲鄭小姐吃飯時猛聊天不慎咬破嘴唇，一周後唇內長出小水泡，醫師確診為黏液囊腫進行手術切除，呼籲若有此症狀民眾，千萬不可自行刺破以避免感染。

鄭小姐表示，咬破左下嘴唇後並不以為意，沒想到一周後唇內側長出一顆約1公分白色圓形小水泡，形狀規則且呈現軟或有彈性的質感，但嘴內的異物感讓她相當不舒服，兩個禮拜過去了，不僅突起物沒有變小，連進食、講話都受到影響。

耳鼻喉科醫師張紘䪸指出，突起物是小唾液腺囊腫或稱黏液囊腫，多由外傷如撞擊或進食時意外咬到後所造成，患者唾液往腺體外累積，或唾液腺管道阻塞造成小唾液腺之腫脹，久而久之形成一顆凸起的囊球。

張紘䪸進一步說，雖名稱上有「腫」字，但黏液囊腫本身不是腫瘤，病理學上診斷為偽囊腫之病兆，是臨床上常見的疾病，類似的案例幾乎每個月都會有，一般建議以外科手術切除病兆和附近小唾液腺為主，並接受後續病理檢查確定無其他病灶，手術後常見後遺症為嘴唇產生麻痹感，通常於半年內可自行改善。

張紘䪸呼籲，黏液囊腫雖外型似水泡，但千萬不可自行刺破，除了有感染風險外，復發機率也高，相同症狀表現亦有可能為其他診斷，臨床上極少數發現為唾液腺腫瘤或是唾液腺癌，若有不適應求助專業耳鼻喉科。

(中時)