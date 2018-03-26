女咬破嘴唇以為長「水泡」結果是黏液囊腫需切除

患者術後回診照片，箭頭所指處即為手術部位。（童綜合醫院提供）

友善列印
中時
醫師為患者檢查口腔。（陳淑娥攝）

吃飯不要「配飯」！26歲鄭小姐吃飯時猛聊天不慎咬破嘴唇，一周後唇內長出小水泡，醫師確診為黏液囊腫進行手術切除，呼籲若有此症狀民眾，千萬不可自行刺破以避免感染。

鄭小姐表示，咬破左下嘴唇後並不以為意，沒想到一周後唇內側長出一顆約1公分白色圓形小水泡，形狀規則且呈現軟或有彈性的質感，但嘴內的異物感讓她相當不舒服，兩個禮拜過去了，不僅突起物沒有變小，連進食、講話都受到影響。

耳鼻喉科醫師張紘䪸指出，突起物是小唾液腺囊腫或稱黏液囊腫，多由外傷如撞擊或進食時意外咬到後所造成，患者唾液往腺體外累積，或唾液腺管道阻塞造成小唾液腺之腫脹，久而久之形成一顆凸起的囊球。

張紘䪸進一步說，雖名稱上有「腫」字，但黏液囊腫本身不是腫瘤，病理學上診斷為偽囊腫之病兆，是臨床上常見的疾病，類似的案例幾乎每個月都會有，一般建議以外科手術切除病兆和附近小唾液腺為主，並接受後續病理檢查確定無其他病灶，手術後常見後遺症為嘴唇產生麻痹感，通常於半年內可自行改善。

張紘䪸呼籲，黏液囊腫雖外型似水泡，但千萬不可自行刺破，除了有感染風險外，復發機率也高，相同症狀表現亦有可能為其他診斷，臨床上極少數發現為唾液腺腫瘤或是唾液腺癌，若有不適應求助專業耳鼻喉科。

(中時)

響應世界結核病日 北市衛生局推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。