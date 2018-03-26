川崎宗則告別球場：復健同時患自律神經疾病

2018年03月26日 15:18 中時電子報 蔡銘仁

川崎宗則重返日本職棒軟銀僅一年，今(26日)傳出退休消息，讓人好奇的是，川崎自去年軟銀封王後，缺席各個球團活動，二月的春訓也沒有參加，川崎透過球團，證實退休消息，同時坦言復健時，同時罹患自律神經疾病，難以控制自己的身體，「這樣的狀況下，不可能繼續打球了。」

36歲的川崎去年在一軍出賽42場，打擊率2成41、上壘率3成09、長打率3成14，因阿基里斯腱傷勢，進入漫長復健期，9月23日於二軍比賽後，就沒再出賽。今天稍早，各家日媒陸續釋出川崎要退休的消息，川崎則在下午經由軟銀球團，證實將告別球場。

川崎坦言，去年開始為傷勢復健，同時也患上自律神經疾病，身體開始不太受控，他自知這樣的狀況，不可能繼續打球，煩惱到最後，經過跟球團討論，做出離開棒球的決定，「對所有期待川崎宗則健康回來的人，我感到很抱歉，但現在我會轉換環境，繼續恢復我的身心狀況。」

讓不少人擔心，川崎深感抱歉，同時他也不忘誠摯的，感謝所有支持他的人。軟銀球團本部長三笠杉彥表示，他們為了勸川崎留下，不斷進行溝通，但川崎意志堅定，球團只能選擇尊重，他們會讓川崎成為自由球員後，會跟川崎討論，或許轉換為其他角色留隊，繼續在棒球界貢獻。

(中時電子報)