中美貿易戰比耐力？郭正亮：中國大陸能撐更久

大陸一家科研機構展示的推動《中國製造2025》展台。（中新社）

友善列印
中時電子報

美國在上週簽署了針對中國的貿易備忘錄，預計對600億美元的中國商品收取關稅，擺出要打貿易戰的態勢，那麼中國有可能服軟嗎？對此，民進黨立委郭正亮分析，中國大陸沒有選舉壓力，而且具有市場籌碼，相對美國能撐更久！

美中貿易戰開打？港媒：兩岸在同一條船

郭正亮近日接受港媒中評社訪問，中美貿易戰的態勢表達看法。他表示，美國總統川普之所以想打貿易戰，是為了今年11月的選舉考量，由於其支持者多是「農業州、工業州」，現在經濟好的確是「科技州」，川普想要轉移焦點，把問題歸給中國大陸。

郭正亮認為，川普壓根不在乎貿易逆差，他擔心的是「中國製造」可能於2025年崛起，具體擔心中國大陸竊取美國技術、侵犯智財權，以及利用市場籌碼，逼美商轉移技術。

郭正亮強調，這場貿易戰的本質是中美的科技競爭，美國雖然有技術，但中國有市場，內需市場就是最大的籌碼。如果貿易戰續下去，比的就是誰能撐得久？由於習近平沒有選舉壓力，一定比美國能撐，而中國若要出手農產品就可能是重要手段。

另一方面，行政院長賴清德提到，中美貿易制裁是逼台商離開中國大陸，是否真有可能？郭正亮分析，中美貿易戰是否變成長期趨勢尚待觀察，如果只是短期效應，貿然工廠移到其他國家，不符合成本效益原則。

郭正亮也坦言，「中美貿易戰開打，台灣確實最傷，至少三分之一產業受到影響，因為現在台商都是在中國大陸生產後再賣美國，若全面性報復性關稅台灣就很慘。」

(中時電子報)

文章來源：中美貿易戰誰撐得久　郭正亮：當然是中國

直球對決！國民黨新北市長初選 首辯在中天
接任府祕書長？陳菊：不是用職位… 移師客庄開市政會 林佳龍：客家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。