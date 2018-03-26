中美貿易戰比耐力？郭正亮：中國大陸能撐更久

2018年03月26日 15:13 中時電子報 黃以謙

美國在上週簽署了針對中國的貿易備忘錄，預計對600億美元的中國商品收取關稅，擺出要打貿易戰的態勢，那麼中國有可能服軟嗎？對此，民進黨立委郭正亮分析，中國大陸沒有選舉壓力，而且具有市場籌碼，相對美國能撐更久！

郭正亮近日接受港媒中評社訪問，中美貿易戰的態勢表達看法。他表示，美國總統川普之所以想打貿易戰，是為了今年11月的選舉考量，由於其支持者多是「農業州、工業州」，現在經濟好的確是「科技州」，川普想要轉移焦點，把問題歸給中國大陸。

郭正亮認為，川普壓根不在乎貿易逆差，他擔心的是「中國製造」可能於2025年崛起，具體擔心中國大陸竊取美國技術、侵犯智財權，以及利用市場籌碼，逼美商轉移技術。

郭正亮強調，這場貿易戰的本質是中美的科技競爭，美國雖然有技術，但中國有市場，內需市場就是最大的籌碼。如果貿易戰續下去，比的就是誰能撐得久？由於習近平沒有選舉壓力，一定比美國能撐，而中國若要出手農產品就可能是重要手段。

另一方面，行政院長賴清德提到，中美貿易制裁是逼台商離開中國大陸，是否真有可能？郭正亮分析，中美貿易戰是否變成長期趨勢尚待觀察，如果只是短期效應，貿然工廠移到其他國家，不符合成本效益原則。

郭正亮也坦言，「中美貿易戰開打，台灣確實最傷，至少三分之一產業受到影響，因為現在台商都是在中國大陸生產後再賣美國，若全面性報復性關稅台灣就很慘。」

(中時電子報)