日常生活是一種儀式　台灣藝術家林人中首登巴黎東京宮

2018年03月26日 15:20 中時 李欣恬 ／台北－柏林連線報導 ／台北－柏林連線報導

台灣藝術家首登巴黎東京宮博物館！近年活躍於歐陸的台灣藝術家林人中，受邀於4月參與近年頗負盛名的「Do Disturb藝術節」，將發表取材日常生活元素、結合表演和行為藝術的作品《日常生活儀式系列》，探討時間的流動和循環，成為登上巴黎東京宮博物館的首位台灣人。

林人中表示，平常在劇場、音樂廳裡的表演，時間的流動是往前走的，「可能講完一句台詞、彈完一個樂句，時間就過去了，但在美術館裡卻有不同的『時間感』；像是畫作被掛在美術館的牆上，對這幅畫作而言，時間是凝固、靜止的；又或者是在美術館裡的錄像藝術作品，大多會不斷重複撥放同一支影片，對這支影片而言，它也有自己的循環和時間觀在裡頭，我想突顯這部分。」

《日常生活儀式系列》是自2017年《八天兩夜與十個藝術家》裡的〈我的鬧鐘會叫醒我〉延伸而來，這支作品探討時間的流動，藝術家抱著鬧鐘在美術館空間裡睡覺，被鬧鐘叫醒之後，再換一個地方入睡，如此重複循環。此外，也還有一些自日常生活取材的段落，正在醞釀中。

林人中出生於1984年，畢業於台藝大表演藝術研究所，現旅居歐洲，身兼行為藝術家、策展人和劇場人，代表作之一《吻別》，於2016年登上歐洲宣言雙年展，近年編舞作品《二十世紀舞蹈史，在亞洲》，在今年9月也受邀到巴黎舞蹈中心演出。

林人中表示，〈我的鬧鐘會叫醒我〉，是透過鬧鐘干預美術館裡的「時間感」，「手機的鬧鐘大多有循環功能，時間到了醒來按掉後，睡滿10分鐘，會再響一次，這種醒來又入睡的循環，像是永不終結一樣，對我來說，是有儀式性的，而入睡和醒來的循環，也反映了生命的某種狀態，觀看者可從這支作品，聯想到自己的生命狀態。」

林人中說，不只藝術家、美術館落入鬧鐘的時間循環，「鬧鐘自己也在它的時間軸裡循環，我們將在東京宮博物館裡連續三天，每天睡6小時，實踐這項日常生活裡的儀式。」

(中時)