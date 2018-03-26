移師客庄開市政會 林佳龍：客家政見逐一實現

台中市政府移師東勢客家庄舉辦市政會議，由山城地區行政首長簡報近年建設。（王文吉翻攝）

友善列印
中時

台中市政府呼應浪漫台三線政策，將客家政策列為施政重點，市府團隊26日移師東勢高工舉辦市政會議。林佳龍表示，他上任前承諾的多項客家政見，3年來逐一實現，包括創建客語示範幼兒園，傳承客家語言，訂定農曆正月20日為「台中客家日」，舉辦254場次慶祝活動等，讓山城地區翻轉。

市政會議也邀請東勢、新社、石岡等區、里長出席，客委會主委劉宏基針對「台中市浪漫台三線」推動計畫進行專案報告，接著東勢區長徐佩鈴、石岡區長高文生與新社區長劉孟富提出區內近年建設的專案報告，市議員蔡成圭、和平區長林建堂也出席與會。

劉宏基表示，東勢是台三線客庄文化廊帶的南口，包括客家文化園區改造、飲食花園空間景觀改善規劃設計、慶東里大茅埔客家聚落生活空間整體規劃、傳統街區改善先期評估規劃等4案，皆列入中央前瞻計畫，透過老街再造，可創造在地就業機會。

東勢區長徐佩鈴細數東勢區的交通、觀光、文化及公共建設等，並播放空拍影片，讓眾人看見東勢蛻變。石岡區長高文生表示，近年石岡山區路燈增加許多，區內有三處路平專案，多處欄杆更新，主要道路設置入口意象，九房社區彩繪村則吸引觀光人潮。

新社區長劉孟富說，新社香菇產業蓬勃發展，年產值高達20億元，還有老人文康中心活化、129線拓寬與截彎取直讓交通更便利，縮短城鄉差距。和平區長林建堂說，近年東崎道路、台八線、大雪山線三條主要道路非常完整，區內產業成長速度快。

市長林佳龍表示，台中推動客家文化，結合浪漫台三線，加上前瞻基礎建設的核定，將創造政策加乘成效；東勢為客家廊道南口，市府目標要讓「在地人好好生活，外地人找到樂趣」，讓客家文化不只存在節慶當中，更深入在地生活。

(中時)

中美貿易戰比耐力？郭正亮：中國… 五合一提名作業要收費 國民黨雲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。