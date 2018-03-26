移師客庄開市政會 林佳龍：客家政見逐一實現

2018年03月26日 15:25 中時 王文吉

台中市政府呼應浪漫台三線政策，將客家政策列為施政重點，市府團隊26日移師東勢高工舉辦市政會議。林佳龍表示，他上任前承諾的多項客家政見，3年來逐一實現，包括創建客語示範幼兒園，傳承客家語言，訂定農曆正月20日為「台中客家日」，舉辦254場次慶祝活動等，讓山城地區翻轉。

市政會議也邀請東勢、新社、石岡等區、里長出席，客委會主委劉宏基針對「台中市浪漫台三線」推動計畫進行專案報告，接著東勢區長徐佩鈴、石岡區長高文生與新社區長劉孟富提出區內近年建設的專案報告，市議員蔡成圭、和平區長林建堂也出席與會。

劉宏基表示，東勢是台三線客庄文化廊帶的南口，包括客家文化園區改造、飲食花園空間景觀改善規劃設計、慶東里大茅埔客家聚落生活空間整體規劃、傳統街區改善先期評估規劃等4案，皆列入中央前瞻計畫，透過老街再造，可創造在地就業機會。

東勢區長徐佩鈴細數東勢區的交通、觀光、文化及公共建設等，並播放空拍影片，讓眾人看見東勢蛻變。石岡區長高文生表示，近年石岡山區路燈增加許多，區內有三處路平專案，多處欄杆更新，主要道路設置入口意象，九房社區彩繪村則吸引觀光人潮。

新社區長劉孟富說，新社香菇產業蓬勃發展，年產值高達20億元，還有老人文康中心活化、129線拓寬與截彎取直讓交通更便利，縮短城鄉差距。和平區長林建堂說，近年東崎道路、台八線、大雪山線三條主要道路非常完整，區內產業成長速度快。

市長林佳龍表示，台中推動客家文化，結合浪漫台三線，加上前瞻基礎建設的核定，將創造政策加乘成效；東勢為客家廊道南口，市府目標要讓「在地人好好生活，外地人找到樂趣」，讓客家文化不只存在節慶當中，更深入在地生活。

(中時)