五合一提名作業要收費 國民黨雲林縣黨部：缺錢

國民黨雲林縣黨部將針對今年五合一選舉的提名作業進行收費。（周麗蘭攝）

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中時

國民黨雲林縣黨部針對今年欲參加縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉黨內提名作業者，領表與登記都將收費，新任主委林文進表示，黨部營運缺錢是主因，輔選也需要經費。

雲林縣黨部29日將召開委員會決定收費標準，林文進表示，收費勢在必行。

林文進說，不是為了多少人想代表國民黨參選而設繳費門檻，黨部經費很少是主要原因，輔選需要經費，獲提名的人付擔一點也是合理的。

他表示，說國民黨不欠錢是騙人，收費也不是放自己口袋，他敢大聲講，為避免爭議，獲徵召者也要比照提名程序繳費，相信他們不會在意繳一點費用。

是否影響該黨同志掛國民黨籍參選的意願？林文進說，真正選得上的人掛國民黨徽是給國民黨面子，不掛國民黨也能選得上，他一樣祝福，掛不掛國民黨籍是其次。

雲林縣20鄉鎮市首長目前僅有一席國民黨籍市長，林文進強調，他不介意有幾人能以國民黨籍參選，若優秀黨員要以無黨籍參選而希望黨部諒解，他一點也不介意，「我會慈悲告訴他，不掛國民黨參選也以你為榮，沒有關係的。」

林文進表示，能為民服務但無法代表國民黨參選，黨以他為榮，黨的得票席次掛零沒關係，他勇於接受，這是劣勢政黨要謙卑面對，黨沒甚麼好假嗆（神氣）的，處分只是草螟弄雞公而已。

他說，劣勢政黨就是選票輸人，如果有黨員同志最好，如果無黨員接受提名，希望諒解用無黨選，只要那個地方無人提名，一樣會支持，選上他們也會支持國民黨，這是權宜之計，國民黨當然也希望名氣很好，如果那些是假的，就不用去做。

(中時)

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