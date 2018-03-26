清明時節火警頻傳 民眾自製「打火把」幫滅火

宜蘭縣員山鄉同樂村村民自製「打火把」，協助撲滅因掃墓引起的公墓火警。（胡健森翻攝）

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宜蘭縣近來公墓火警頻傳，讓消防人員疲於奔命救災滅火。（胡健森翻攝）

清明節將至，不少民眾已開始陸續整理先人的墳墓，但在整理完墳墓之後未做好善後工作，導致殘火延燒難以收拾，雖然有熱心民眾自製「打火把」來幫忙滅火，但效果有限，許多時候仍得撥打119求助，讓消防人員疲於奔命。

許多民眾趁著這幾天天候良好，紛紛提前打掃先人墳墓，但沒做好防範工作及疏於注意，或者是一陣風吹過來，燒到一半的紙錢就隨風亂飛，進而引燃墓區內的乾雜草，釀成墓區內的火災。

員山鄉第二公墓位於宜蘭縣員山鄉同樂村，緊鄰公墓的居民最近忙得不可開交，因為這個星期幾乎每天都會傳出數起因民眾掃墓不慎所引發的公墓火警，有村民乾脆利用木棒及碎布條自製30多支的「打火把」，除了借給掃墓民眾使用，主要提供給當地的「社區消防隊」使用，一旦發現公墓內有釀成火災跡象，社區消防隊就立即出動協助滅火，但因天乾物燥加上風勢不小，有好幾次火勢不斷蔓延，眾人也只能趕緊向119求助。

根據宜蘭縣消防局勤務指揮中心統計，單就25日當天就接獲20起公墓火警，各消防分隊出動人車滅火的勤務非常頻繁，消防局也再次呼籲民眾在掃墓時要注意火燭，務必等殘火完全熄滅再離開，以免釀成火災。

(中時)

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