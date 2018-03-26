竹市青草湖市地重畫啟動 打造觀光休閒公園

2018年03月26日 15:34 中時 陳育賢

新竹市青草湖重畫區26日正式動土開工。（陳育賢攝）

新竹市青草湖重畫區26日正式動土開工。（陳育賢攝）

新竹市青草湖重畫區26日在市長林智堅（右）與副議長許修睿共同主持動土儀式下正式開工。（陳育賢攝）

青草湖近年成功再現水上風情，市府啟動的青草湖重畫區則將讓青草湖改造成多功能湖濱公園。（陳育賢翻攝）

睽違20年，新竹市再次啟動公辦市地重畫！新竹市8景之1的青草湖，過去因淤積而沒落，為讓觀光再升級，市府推動青草湖市地重畫，經3年來與上百位地主取得共識，26日正式開工，未來將重整環境、綠美化，打造動靜皆宜的青草湖公園。

市長林智堅指出，此次青草湖重畫區範圍於1980年代就畫設為公園、碼頭用地，但後續未積極規畫，土地荒廢閒置，為重現青草湖風光啟動青草湖重畫區，是1994年漁港市地重畫區後，24年來首次啟動公辦市地重畫。

重畫後可提供2.32公頃建築用地，將設置青草湖公園、湖畔休閒道、植栽圍繞等，公共設施比例超過20％，營造市民親水空間，腹地可作為湖濱商旅、低密度住宅與親水休閒等使用，轉型為湖畔觀光休閒勝地。

他說，青草湖過去風光迷人，親子踩「踏踏船」遊湖的記憶讓人回味，但上游濫墾濫伐，青草湖逐漸淤積成荒地，直到2008年副總統呂秀蓮重視此問題，市府也持續編列預算整治清淤，逐步解決青草湖長期來優養化、布袋蓮遍布等問題，近期更推動水上活動立式划槳，深受年輕族群喜愛，重現青草湖美麗風貌。

在副議長許修睿等議員大力支持與協助下，市府此次是花了3年多與100多位地主溝通達成共識，成功啟動重畫，市府並將以土地活化、環境美化、觀光發展為3大目標，重整過去零散、低度利用土地，進行整體規畫與綠美化，營造大樹、藍花楹環繞豐富景色，並增設更多公共設施，讓民眾來青草湖散步慢跑、騎自行車、水上運動，也預計舉辦藝文活動，打造觀光、運動休閒功能兼具的青草湖公園。

地政處代理處長曾淑英表示，青草湖市地重畫區開發總面積為2.98公頃，此次也將設置休閒散步道，取代湖畔阻隔民眾親近的擋土牆，民眾可更親近湖濱，此外也將建構滯洪池、護欄，同步照顧到青草湖觀光的公共安全。工程預計於2019年2月完工。

(中時)