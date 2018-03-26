朱立倫與劉結一會面 侯友宜：是好事

新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠到永和區保福宮參拜。（葉書宏攝）

友善列印
中時
新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會。（葉書宏攝）
朱立倫與劉結一會面 侯友宜：是好事。

新北市長朱立倫率團出訪大陸，今（26）日上午於上海市與大陸國台辦主任劉結一會面，對此，新北市長參選人侯友宜表示，各縣市首長到大陸去進行城市交流，是一個很正常的事情，尤其新北市長朱立倫可以到大陸參訪，是一件好事。

侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會，現場湧入百餘名鄉親，媒體關心侯缺席電視辯論會，參選人金介壽戴口罩抗議，侯友宜強調，非常謝謝金介壽關心，與連斐璠一起向市民報告市政，這也是一種方式。

侯友宜表示，特別到永和保福宮參拜祈求，感謝連斐璠陪同，希望未來可以共創民眾所需要的福祉，因為早已安排好行程，所以才會缺席今日電視辯論會，透過明說會向選民報告，也是一種政見方式。

他說，身上沒有帶幸運物，年輕的朋友就是他的幸運物，希望初選可以先過關，民眾給予更多支持，每一個關心市政的參選人拜訪市議員都很正常，市議員林金結與他和周錫瑋都不錯，彼此之間更多關心市政，與市議員互訪是很正常的。

(中時)

新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜表示，各縣市首長到大陸去進行城市交流，是一個很正常的事情。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會。（葉書宏攝）
五合一提名作業要收費 國民黨雲… 向選民借30元參選？韓國瑜強調現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。