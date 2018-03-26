2018年03月26日 16:01 中時 葉書宏

新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會。（葉書宏攝）

朱立倫與劉結一會面 侯友宜：是好事。

新北市長朱立倫率團出訪大陸，今（26）日上午於上海市與大陸國台辦主任劉結一會面，對此，新北市長參選人侯友宜表示，各縣市首長到大陸去進行城市交流，是一個很正常的事情，尤其新北市長朱立倫可以到大陸參訪，是一件好事。

侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會，現場湧入百餘名鄉親，媒體關心侯缺席電視辯論會，參選人金介壽戴口罩抗議，侯友宜強調，非常謝謝金介壽關心，與連斐璠一起向市民報告市政，這也是一種方式。

侯友宜表示，特別到永和保福宮參拜祈求，感謝連斐璠陪同，希望未來可以共創民眾所需要的福祉，因為早已安排好行程，所以才會缺席今日電視辯論會，透過明說會向選民報告，也是一種政見方式。

他說，身上沒有帶幸運物，年輕的朋友就是他的幸運物，希望初選可以先過關，民眾給予更多支持，每一個關心市政的參選人拜訪市議員都很正常，市議員林金結與他和周錫瑋都不錯，彼此之間更多關心市政，與市議員互訪是很正常的。

(中時)

新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今下午與市議員連斐璠在永和區保福宮合辦座談會。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜表示，各縣市首長到大陸去進行城市交流，是一個很正常的事情。（葉書宏攝）