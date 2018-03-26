「田中」好姊妹！台、日同名火車站簽署友好協定

台鐵局長鹿潔身（右二）與日本信濃鐵道會社取締役社長玉木淳（左二）代表台日雙方簽署友好協定。（鐘武達攝）

友善列印
中時
台鐵田中車站與日本信濃鐵道田中車站26日在台鐵田中站締結為姊妹車站。（鐘武達攝）

「田中」好姊妹！台灣鐵路局與日本信濃鐵道為促進雙方鐵道觀光交流，26日由局長鹿潔身與信濃鐵道株式會社取締役社長（總裁兼CEO）玉木淳共同簽署「友好鐵路協定」，同時台、日同名的「田中車站」也正式締結為姊妹車站。

締約儀式在田中火車站舉行，除了鹿潔身、王木淳、台日雙方的「田中站長」游明松、酒井彥彌，彰化縣副縣長林明裕與田中地區各鄉鎮長及民意代表都出席見證這場鐵道牽線建立起的友誼。

鹿潔身表示，日本信濃鐵道位在日本正中央的長野縣，全長約102.4公里共27個車站，是有名的觀光鐵道，沿線的知名觀光景點輕井澤。台鐵一直要向日本取經學習經營觀光鐵道，希望這次簽約可以加強雙方交流，兩邊之間的觀光交流也能更熱絡。

他說，信濃鐵道與台鐵局都有同名的田中車站，信濃鐵道田中站建於1888年，台灣的田中站則在1905年開始營運，歷史都已經超過百年 ，這次因為同名締結為姊妹，希望共同帶動雙方的觀光與發展。

「田中」到「田中觀光」！玉木淳表示，信濃鐵道有觀光列車，農曆春節期間有許多台灣

遊客搭乘，希望締結姊妹車站的儀式，促進觀光。他還打趣說，在日本「田中」是大姓，人口多達137萬，如果「田中車站」能夠吸引他們來旅遊，一定很熱鬧。

(中時)

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