台灣虎航今首航茨城 旅客未來造訪北關東更方便

旅客在首航慶祝活動上與虎寶虎紐拍照打卡。圖：台虎提供

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台灣虎航商務長黃世惠在首航典禮上致詞。圖：台虎提供

台灣虎航今(26)日開航第11個日本航點：茨城，同時也是桃園出發的第11條日本往返航線，首航載客率也繳出幾近滿載的漂亮成績單，讓台灣旅客造訪北關東更為方便。

茨城地廣遼闊、土壤肥沃、山海產及觀光資源都非常的豐富，茨城坐擁日本三名園之一的偕樂園，還有賞花勝地的常陸海濱公園，特別的景點能讓您盡情享受不同以往的北關東之旅。茨城的名物雖然以納豆聞名，但是，哈密瓜、常陸牛、鮟鱇魚及明太子等，都是造訪茨城不能錯過一試的當地美食。

此外，茨城因為地理位置，坐擁鬼怒川、利根川、筑波山等豐富的水源，讓茨城縣擁有日本最古老的酒藏，而茨城出產的清酒擁有濃郁的香氣，不只是政府機關宴請賓客時指定使用，更是喜愛日本清酒的朋友絕對不能錯過的好味道。

為慶祝台灣虎航首航桃園-茨城定期包機航線，今日在茨城機場內也舉辦了盛大的首航剪綵慶祝儀式，茨城縣知事大井川和彥親自出席本次的首航慶祝儀式，除歡迎搭乘台灣虎航的首航旅客造訪茨城，台灣虎航商務長黃世惠也搭乘首航班機，至茨城機場見證此定期包機航線的首航。

所有搭乘台灣虎航桃園-茨城定期包機首航的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影；而旅客抵達茨城機場後，當地的吉祥物也在現場歡迎所有首航旅客，並贈送每位首航旅客一份首航紀念禮，內有北關東觀光導覽手冊及紀念品一式，現場也有免費的茨城當地清酒供首航旅客享用。

桃園-茨城航線開航初期，每週營運二班，分別是週一及週四，去程航班編號IT8218上午09:30自桃園機場起飛；回程航班編號IT8219下午15:00自茨城機場起飛，歡迎有興趣的民眾藉由台灣虎航茨城航線造訪北關東。

(工商)

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