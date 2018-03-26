彰化埤頭鄉第1屆爆米香節31日引爆

彰化縣副縣長林明裕與埤頭鄉長吳錦潭等各界為將在31日登場的爆米香節宣傳。（鐘武達攝）

友善列印
中時
埤頭鄉爆米香節將在31日引爆。（鐘武達攝）
爆米香的口味及造型可以很多變。（鐘武達攝）

彰化縣埤頭鄉生產青蔥、平地梨、包心白菜與稻米4寶，號稱「埤頭F4」，縣府為推廣埤頭鄉觀光，將以稻米為主題開辦「第1屆爆米香節 」，歌手林良歡26日帶著吉祥物米香寶齊聚彰化百寶村為活動宣傳，預告活動將在31日熱情引爆。

副縣長林明裕與埤頭鄉長吳錦潭主持啟動儀式時表示，「米香」是台灣傳統零食，「爆米香」更是老一輩的共同回憶，縣府與埤頭公所合辦爆米香節，就是要推廣在地農產良質米，展現台灣多元的米食文化。

吳錦潭說，埤頭鄉第1屆爆米香節，期望藉由懷舊的爆米香及周邊米食料理品嚐及在地特色產業設攤，推廣及擴展米食料理的多樣性，帶動稻米及農產品的行銷，讓飲食習慣日漸西化的民眾，重新愛上稻米香。

爆米香節系列活動將從31日下午4點30分到晚上9點在埤頭公所旁公所街登場，現場有別具特色的超大米香牆供民眾拍照打卡、打卡按讚送米香、還有爆米香教學互動、十大主題米食料理品嚐等，很熱鬧。

吃米香、看表演！另外，舞台節目的卡司號稱可比演唱會，邀請到的歌手除了翁立友、張秀卿、謝金晶、談詩玲及林良歡等實力唱將，還有風靡年輕世代的田亞霍，精彩可期。

(中時)

台灣虎航今首航茨城 旅客未來造… Off-White設計師Virgil Abloh 接…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。