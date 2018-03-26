彰化埤頭鄉第1屆爆米香節31日引爆

2018年03月26日 15:54 中時 鐘武達

埤頭鄉爆米香節將在31日引爆。（鐘武達攝）

爆米香的口味及造型可以很多變。（鐘武達攝）

彰化縣埤頭鄉生產青蔥、平地梨、包心白菜與稻米4寶，號稱「埤頭F4」，縣府為推廣埤頭鄉觀光，將以稻米為主題開辦「第1屆爆米香節 」，歌手林良歡26日帶著吉祥物米香寶齊聚彰化百寶村為活動宣傳，預告活動將在31日熱情引爆。

副縣長林明裕與埤頭鄉長吳錦潭主持啟動儀式時表示，「米香」是台灣傳統零食，「爆米香」更是老一輩的共同回憶，縣府與埤頭公所合辦爆米香節，就是要推廣在地農產良質米，展現台灣多元的米食文化。

吳錦潭說，埤頭鄉第1屆爆米香節，期望藉由懷舊的爆米香及周邊米食料理品嚐及在地特色產業設攤，推廣及擴展米食料理的多樣性，帶動稻米及農產品的行銷，讓飲食習慣日漸西化的民眾，重新愛上稻米香。

爆米香節系列活動將從31日下午4點30分到晚上9點在埤頭公所旁公所街登場，現場有別具特色的超大米香牆供民眾拍照打卡、打卡按讚送米香、還有爆米香教學互動、十大主題米食料理品嚐等，很熱鬧。

吃米香、看表演！另外，舞台節目的卡司號稱可比演唱會，邀請到的歌手除了翁立友、張秀卿、謝金晶、談詩玲及林良歡等實力唱將，還有風靡年輕世代的田亞霍，精彩可期。

(中時)